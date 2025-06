Ogień ogarnął dach bloku przy ulicy Słowackiego w Mławie (woj. mazowieckie), zmuszając blisko 90 mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Jedna osoba trafiła do szpitala. Strażacy walczą z żywiołem, by powstrzymać rozprzestrzenianie się płomieni na sąsiedni budynek.