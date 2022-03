"Tylko w piątek Warszawa udzieliła pomocy niemal 6,5 tysiącom uchodźców z Ukrainy, a w miejscach pobytowych, tylko w jeden dzień, w piątek udzieliliśmy pomocy kolejnym 670 osobom" - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Warszawiacy zaoferowali już około 4 tys. miejsc w swoich domach" - dodał.

Uchodźcy w punkcie recepcyjnym na Torwarze w Warszawie. / Paweł Supernak / PAP

Najnowsze informacje o pomocy uchodźcom z Ukrainy Rafał Trzaskowski przekazał na konferencji prasowej zorganizowanej przed budynkiem Mars na ulicy Wołoskiej 7 w Warszawie.

Jeżeli chodzi o te miejsca pobytowe, które tworzymy - oczywiście bywa tak, że nasi goście spędzają tam tylko jedną, albo dwie noce i jadą dalej - natomiast mieliśmy ich ponad dwa tysiące tylko i wyłącznie w dniu wczorajszym razem z tymi osobami, które wczoraj do Warszawy przybyły i potrzebowały noclegu - powiedział prezydent Warszawy.

Poinformował też, że mieszkańcy Warszawy zaoferowali już ok. 4 tys. miejsc w swoich domach. I w niemal 200 z nich są już rodziny z Ukrainy - zaznaczył Trzaskowski. Zwrócił uwagę, że wszystkie te mieszkania są weryfikowane. Dlatego, że musimy mieć pewność, że to jest oferta nie tylko na jeden, czy dwa dni - powiedział prezydent stolicy. Dziękował też wszystkim warszawiankom i warszawiakom za to olbrzymie zaangażowanie.

Trzaskowski przekazał, że we wszystkich osiemnastu dzielnicach Warszawy działają punkty informacyjne dla uchodźców, a także punkty zbiórkowe, w których gromadzone są artykuły higieniczne i żywność. Prosimy też wsłuchiwać się w nasze komunikaty, bo my dokładnie informujemy o tym, co jest potrzebne. W każdej dzielnicy w Warszawie można się włączyć w pomoc dla Ukrainy - podkreślił prezydent Warszawy.

Potrzebny jest system

Trzaskowski powiedział też, że do miejskich szkół przyjmowane są dzieci i młodzież z Ukrainy. Już około 200 uczniów i przedszkolaków dołączyło do naszych placówek - poinformował.

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o szkoły to potrzebny jest system. Rozmawialiśmy o tym z rządem. Dlatego, że są potrzebne jasne uwarunkowania ustawowe do tego, żebyśmy mogli przyjmować więcej dzieci do naszych szkół i przedszkoli - powiedział.

Prezydent Warszawy zaznaczył też, że polskie samorządy działają solidarnie. My jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi samorządowcami, zarówno w ruchu samorządowym, jak również w korporacjach samorządowych i wiele miast w całej Polsce przyjmuje uchodźców również z Warszawy. Za co też należą się olbrzymie podziękowania - podkreślił Trzaskowski. Tylko wczoraj dwa autokary pojechały do Gdańska, dwa do Białegostoku, jeden do Pucka - dodał.

Trzaskowski dziękował także burmistrzowi i pracownikom dzielnicy Mokotów.

Dlatego, że ten punkt jest wzorcowy, bardzo dobrze przygotowany. I też to miejsce, w którym się dziś spotykamy nie jest przypadkowe. Dlatego, że obecnie znajduje się tutaj aż 330 gości z Ukrainy, w tym jednym miejscu - powiedział prezydent stolicy. Dodał, że docelowo w tym miejscu będzie mogło schronienie znaleźć 400 osób.

787,3 tys. uchodźców przybyło do Polski

Straż Graniczna poinformowała w sobotę, że od początku ataku Rosji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 787,3 tys. uchodźców.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.



Sobota to dziesiąty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.