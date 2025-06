Ponad dwa lata temu w podwarszawskich Dawidach Bankowych, były już policjant Janusz R. spowodował wypadek drogowy, wioząc radiowozem dwie nastolatki. Teraz pruszkowski sąd zdecydował, że mężczyzna przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków służbowych. Został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Wyrok dla policjanta, który spowodował wypadek w Dawidach Bankowych / PAP/Leszek Szymański / PAP/EPA

Prokuratura oskarżyła Janusza R. o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych. Dzisiaj sąd w Pruszkowie stwierdził, że były funkcjonariusz jest winny zarzucanych mu czynów. Został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok jest nieprawomocny.

Oprócz kary pozbawienia wolności, sąd nałożył na Janusza R. dodatkowe sankcje. Były policjant musi zapłacić grzywnę oraz zadośćuczynienie poszkodowanym nastolatkom w wysokości 7 tys. i 5 tys. złotych. Dodatkowo, obowiązkiem skazanego jest złożenie pisemnych przeprosin ofiarom wypadku.

Wypadek w Dawidach Bankowych. Co się wydarzyło?

Do zdarzenia doszło w styczniu 2023 roku. Policjanci z Pruszkowa otrzymali wówczas zgłoszenie o pożarze wywołanym wypalaniem kabli. Odjeżdżając z miejsca interwencji, zabrali do radiowozu dwie nastolatki z grupy, która zgłosiła to zdarzenie.

Chwilę potem w podwarszawskich Dawidach Bankowych policjant kierujący radiowozem stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo.

Janusz R. przed pruszkowskim sądem rejonowym bronił się, twierdząc, że do wypadku doszło mimo poruszania się z prędkością zgodną z przepisami ruchu drogowego. Tłumaczył również, że nastolatki znalazły się w radiowozie, ponieważ chciały udzielić informacji o okolicznościach pożaru. Sąd jednak uznał te wyjaśnienia za niewiarygodne.

Sprawa toczyła się przed pruszkowskim sądem rejonowym od listopada 2024 roku.