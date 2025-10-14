Pogrzeb prof. Adama Strzembosza odbędzie się w środę 22 października o godzinie 12.30. Uroczystości rozpoczną się w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie na Kamionku przy ul. Grochowskiej 365. O godzinie 14.30 nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego na Starych Powązkach. Poinformował o tym sędzia Stanisław Zabłocki po - jak dodał - uprzedniej zgodzie syna profesora, Piotra Strzembosza.

/ Adam Burakowski/East News / East News

Pogrzeb prof. Adama Strzembosza odbędzie się 22 października o godz. 12:30 w Warszawie.

Nestor polskich prawników spocznie na Starych Powązkach.

Życzeniem rodziny jest to, aby uroczystość miała charakter prywatny, a nie rządowy czy urzędowy.

Informacje o ostatnim pożegnaniu zmarłego 10 października 95-letniego prof. Strzembosza przekazał za zgodą jego syna dr Stanisław Zabłocki.

Gdzie dokładnie odbędą się uroczystości? O tym przeczytasz poniżej.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Pogrzeb prof. Adama Strzembosza

Jeden z najwybitniejszych polskich prawników, sędzia, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz zmarł 10 października . Miał 95 lat. Pogrzeb prof. Strzembosza odbędzie się 22 października o godz. 12:30 w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Grochowskiej 365 w Warszawie. Pół godz. wcześniej, o godz. 12:00, w intencji profesora będzie odmawiany różaniec. Adam Strzembosz spocznie na Starych Powązkach - kwatera 261-6-17/18. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu odbędzie się o godz. 14:30.

"Przecież – my wszyscy z Niego"

"Wolą Rodziny było i jest, a należy ją zawsze uszanować, aby pogrzeb miał charakter prywatny, rodzinny, a nie rządowy, urzędowy. Wszyscy, którzy dobrze znali ś.p. Profesora i Jego wielką skromność, są przekonani, że taka byłaby także i wola Zmarłego (...). Rodzina zachęca, aby zamiast kupowania kwiatów wesprzeć Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny - Fundacja Rodzin Adopcyjnych w Otwocku. Po Mszy Świętej wolontariusze będą zbierać do puszek datki na ten cel" - napisał dr Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. "Przecież – my wszyscy z Niego" - dodał sędzia. O pogrzebie prof. Strzembosza poinformował za zgodą syna profesora, Piotra Strzembosza.

/ Pawel Wodzynski/East News / East News