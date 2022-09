Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiada zmiany m.in. w sposobie liczenia głosów, przekonując, że obawia się fałszerstw. "Nie bardzo wiem, na jakiej podstawie prezes opiera te swoje obawy. Trzeba pamiętać, że w wyniku nowelizacji kodeksu wyborczego w 2018 roku znacząco ujęto uprawnień samorządom przy organizacji wyborom. Na dzień dzisiejszy samorządy w zasadzie wykonują czynności techniczne" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Stwierdził, że propozycje PiS to "odgrzewane kotlety". "Już w trakcie prac nad zmianą kodeksu wyborczego w latach 2017-2018 znalazł się chwilowo taki projekt, aby przewodniczący komisji brał do ręki każdą kartę, pokazywał członkom komisji, członkowie mogą wziąć tę kartę do ręki, przyjrzeć się (…) Projektodawcy wycofali się z tego pomysłu, bo doszli do słusznego wniosku, że liczenie głosów trwałoby nie godzinami czy dniami, tylko tygodniami przy tego rodzaju procedurze, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z wyborami samorządowymi, gdzie jest najwięcej kart do obliczenia i to są najtrudniejsze wybory" – dodał.

Rozmówca Rocha Kowalskiego podkreślił także, że OBWE nie miała nigdy problemów z transparentnością polskich wyborów. Zgłaszała uwagi po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych co do szans poszczególnych kandydatów - powiedział. Hermeliński skomentował także propozycję Kaczyńskiego co do stworzenia "korpusu ochrony wyborów". Nie ma potrzeby tworzenia takiej "armii", bo są mężowie zaufania i ich uprawnienia zostały znacząco zwiększone w wyniku nowelizacji w 2018 roku. Każdy komitet wyborczy ma prawo zgłoszenia jednej osoby, która będzie uczestniczyła w komisji wyborczej. Może być tam cały czas, od otwarcia lokalu do zakończenia liczenia - powiedział. W moim przekonaniu mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni i obserwatorzy międzynarodowi to wystarczające zabezpieczenie dla transparentności wyborów - dodał. Według niego "celem ukrytym" zmian jest, by PiS zapewnił sobie "100-procentową wygraną wyborów". Ale to nie ma potrzeby, by wprowadzać dodatkowe restrykcje, bo one są nadmiarowe i wywołają jakiś brak zaufania i podejrzliwość ze strony wyborców (...) Partia rządząca ma i tak przewagę jeśli chodzi o środki masowego przekazu - powiedział Wojciech Hermeliński.