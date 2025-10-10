W wieku 95 lat zmarł prof. Adam Strzembosz, jeden z najwybitniejszych polskich prawników, sędzia, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz autorytet w dziedzinie prawa i wymiaru sprawiedliwości. Informację o jego śmierci przekazał Stanisław Zabłocki, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, wyrażając głęboki smutek i żal z powodu odejścia profesora.

Prof. Adam Strzembosz nie żyje / Paweł Wodzyński / East News

W wieku 95 lat zmarł prof. Adam Strzembosz - wybitny polski prawnik, sędzia i pierwszy prezes Sądu Najwyższego (1990-1998).

W latach 80. aktywnie uczestniczył w opozycji antykomunistycznej: współtworzył struktury "Solidarności" w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracował przy inicjatywach ustawodawczych oraz przewodniczył podzespołowi ds. reformy prawa i sądów podczas obrad Okrągłego Stołu.

Po transformacji ustrojowej był wiceministrem sprawiedliwości (1989 r.), następnie przewodził Krajowej Radzie Sądownictwa (1994-1998), a po zakończeniu kadencji SN kształcił młodych prawników na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i komentował bieżące reformy wymiaru sprawiedliwości.

Prof. Adam Strzembosz urodził się 11 września 1930 roku w Warszawie. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie prawem, co zaowocowało ukończeniem studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1953 roku. Swoją karierę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczął trzy lata później, obejmując stanowisko asesora, a następnie sędziego, specjalizując się w sprawach nieletnich. W 1969 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 1979 roku habilitację.

Zaangażowanie w działalność opozycyjną i walka o niezależność sądów

Lata 80. to okres, w którym Adam Strzembosz aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjną przeciwko komunistycznym władzom. Współtworzył struktury "Solidarności" w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Był jednym z kluczowych uczestników obrad Okrągłego Stołu, przewodnicząc podzespołowi ds. reformy prawa i sądów. Jego działania miały ogromny wpływ na kształtowanie się nowego ładu prawnego w Polsce u progu przemian ustrojowych.

Obrady Okrągłego Stołu. Przy stole: Adam Strzembosz, Ryszard Bender, Bronisław Geremek i Bogdan Lis. / Zbigniew Matuszewski / PAP

Po upadku komunizmu, w 1989 roku, Strzembosz został powołany na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Rok później objął funkcję pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którą pełnił w latach 1990-1998. To właśnie w tym okresie odegrał kluczową rolę w odbudowie autorytetu sądownictwa w wolnej Polsce. Jako przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (1994-1998) dbał o niezależność sędziów i transparentność procedur sądowych. W 1995 roku kandydował w wyborach prezydenckich, co potwierdzało jego znaczenie na polskiej scenie publicznej.

Działalność naukowa i publiczna po zakończeniu kadencji

Po zakończeniu kadencji Prezesa Sądu Najwyższego, prof. Strzembosz powrócił do pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez wiele lat kształcił kolejne pokolenia prawników. W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w debacie publicznej, często zabierając głos w sprawach dotyczących reform wymiaru sprawiedliwości. Otwarcie krytykował zmiany wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, podkreślając konieczność zachowania niezależności sądów i przestrzegania zasad państwa prawa.