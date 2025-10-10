W wieku 95 lat zmarł prof. Adam Strzembosz, jeden z najwybitniejszych polskich prawników, sędzia, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz autorytet w dziedzinie prawa i wymiaru sprawiedliwości. Informację o jego śmierci przekazał Stanisław Zabłocki, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, wyrażając głęboki smutek i żal z powodu odejścia profesora.
- W wieku 95 lat zmarł prof. Adam Strzembosz - wybitny polski prawnik, sędzia i pierwszy prezes Sądu Najwyższego (1990-1998).
- W latach 80. aktywnie uczestniczył w opozycji antykomunistycznej: współtworzył struktury "Solidarności" w Ministerstwie Sprawiedliwości, pracował przy inicjatywach ustawodawczych oraz przewodniczył podzespołowi ds. reformy prawa i sądów podczas obrad Okrągłego Stołu.
- Po transformacji ustrojowej był wiceministrem sprawiedliwości (1989 r.), następnie przewodził Krajowej Radzie Sądownictwa (1994-1998), a po zakończeniu kadencji SN kształcił młodych prawników na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i komentował bieżące reformy wymiaru sprawiedliwości.
Prof. Adam Strzembosz urodził się 11 września 1930 roku w Warszawie. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie prawem, co zaowocowało ukończeniem studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1953 roku. Swoją karierę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczął trzy lata później, obejmując stanowisko asesora, a następnie sędziego, specjalizując się w sprawach nieletnich. W 1969 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 1979 roku habilitację.
Lata 80. to okres, w którym Adam Strzembosz aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjną przeciwko komunistycznym władzom. Współtworzył struktury "Solidarności" w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Był jednym z kluczowych uczestników obrad Okrągłego Stołu, przewodnicząc podzespołowi ds. reformy prawa i sądów. Jego działania miały ogromny wpływ na kształtowanie się nowego ładu prawnego w Polsce u progu przemian ustrojowych.
Po upadku komunizmu, w 1989 roku, Strzembosz został powołany na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Rok później objął funkcję pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którą pełnił w latach 1990-1998. To właśnie w tym okresie odegrał kluczową rolę w odbudowie autorytetu sądownictwa w wolnej Polsce. Jako przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (1994-1998) dbał o niezależność sędziów i transparentność procedur sądowych. W 1995 roku kandydował w wyborach prezydenckich, co potwierdzało jego znaczenie na polskiej scenie publicznej.
Po zakończeniu kadencji Prezesa Sądu Najwyższego, prof. Strzembosz powrócił do pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez wiele lat kształcił kolejne pokolenia prawników. W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w debacie publicznej, często zabierając głos w sprawach dotyczących reform wymiaru sprawiedliwości. Otwarcie krytykował zmiany wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, podkreślając konieczność zachowania niezależności sądów i przestrzegania zasad państwa prawa.