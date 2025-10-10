W wieku 95 lat zmarł prof. Adam Strzembosz - nestor polskich prawników, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i były przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. "Żegnamy dziś człowieka prawa i człowieka zasad" - napisał o nim były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Premier Donald Tusk stwierdził, że prof. Strzembosz "twardo bronił Konstytucji" i "dawał przyzwoitym nadzieję".

"Chciał, żeby nie było wojny polsko-polskiej"

To była dla mnie postać-drogowskaz - tak o prof. Adamie Strzemboszu mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Postać, która była uosobieniem kompromisu, który był niezbędny, żeby budować nowe demokratyczne państwo - dodał.

W najtrudniejszych momentach ataku na niezależny wymiar sprawiedliwości Adam Strzembosz, schorowany, zmęczony, zamiast siedzieć w fotelu wychodził do nas i dawał nam wsparcie. Ja mu za to bardzo dziękuję - podkreślił. 

Żurek wspominał, że prof. Strzembosz był często atakowany z różnych stron - "przez jednych za to, że był za mało radykalny, przez innych za to, że był zbyt radykalny".

Stał się człowiekiem, który chciał zakopać wszystkie rowy, który chciał, żeby nie było wojny polsko-polskiej, który budował po 89. roku niezależny polski wymiar sprawiedliwości - wyliczał. 

Tusk o Strzemboszu: Dawał przyzwoitym nadzieję

Zmarłego prof. Strzembosza wspominał na portalu X premier Donald Tusk. Nazwał go "Pierwszym Sędzią Rzeczpospolitej". 

"Twardo bronił Konstytucji i rządów prawa. "Są i będą w Polsce przyzwoici ludzie" - mówił w 2019 roku. Dawał tym przyzwoitym nadzieję, którą tak łatwo było wtedy utracić" - napisał szef rządu. 

Bodnar o Strzemboszu: Budował autorytet wymiaru sprawiedliwości

Swoim wspomnieniem o prof. Strzemboszu podzielił się w mediach społecznościowych również Adam Bodnar, który w przeszłości był m.in. Rzecznikiem Praw Obywatelskich i szefem resortu sprawiedliwości, a obecnie jest senatorem. 

"Całym swoim życiem udowadniał, że praworządność, prawa człowieka i sprawiedliwość nie są pustymi słowami, ale zobowiązaniem wobec wspólnoty i państwa" - napisał Bodnar. "Jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego budował autorytet wymiaru sprawiedliwości w wolnej Polsce, a także wspierał młodsze pokolenia prawników w dążeniu do niezależności sądów" - wspominał.

Były RPO odwołał się też do aktywności prof. Strzembosza z czasów rządów PiS-u w latach 2015-2023. Napisał, że "ponownie stanął po stronie prawdy i wartości, którym służył całe życie". 

"Jego głos - spokojny, wyważony, ale stanowczy - dodawał odwagi środowisku sędziowskiemu i obywatelom walczącym o niezależność wymiaru sprawiedliwości. Jego postawa przypominała, że wierność konstytucji i sumieniu jest obowiązkiem każdego prawnika. Obraz Profesora stojącego ze świeczką w obronie niezależnych sądów na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - stwierdził były minister sprawiedliwości. 

"Żegnamy dziś człowieka prawa i człowieka zasad. Niech spoczywa w pokoju" - podsumował swój wpis Adam Bodnar. 

