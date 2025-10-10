W wieku 95 lat zmarł prof. Adam Strzembosz - nestor polskich prawników, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i były przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. "Żegnamy dziś człowieka prawa i człowieka zasad" - napisał o nim były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Premier Donald Tusk stwierdził, że prof. Strzembosz "twardo bronił Konstytucji" i "dawał przyzwoitym nadzieję".

Prof. Adam Strzembosz na zdj. z 2020 r. / Piotr Szydłowski / arch. RMF

"Chciał, żeby nie było wojny polsko-polskiej"

To była dla mnie postać-drogowskaz - tak o prof. Adamie Strzemboszu mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Postać, która była uosobieniem kompromisu, który był niezbędny, żeby budować nowe demokratyczne państwo - dodał.

W najtrudniejszych momentach ataku na niezależny wymiar sprawiedliwości Adam Strzembosz, schorowany, zmęczony, zamiast siedzieć w fotelu wychodził do nas i dawał nam wsparcie. Ja mu za to bardzo dziękuję - podkreślił.

Żurek wspominał, że prof. Strzembosz był często atakowany z różnych stron - "przez jednych za to, że był za mało radykalny, przez innych za to, że był zbyt radykalny".



Stał się człowiekiem, który chciał zakopać wszystkie rowy, który chciał, żeby nie było wojny polsko-polskiej, który budował po 89. roku niezależny polski wymiar sprawiedliwości - wyliczał.

Tusk o Strzemboszu: Dawał przyzwoitym nadzieję

Prof. Adam Strzembosz na zdj. z 2024 r. / Łukasz Gągulski / PAP

Zmarłego prof. Strzembosza wspominał na portalu X premier Donald Tusk. Nazwał go "Pierwszym Sędzią Rzeczpospolitej".