Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w czwartek nad ranem w miejscowości Chełmek w powiecie oświęcimskim (Małopolskie). W wyniku pożaru mieszkania zginął 67-letni mężczyzna. Strażacy przez wiele godzin walczyli z ogniem, jednak mimo szybkiej interwencji nie udało się uratować życia poszkodowanego.

/ Shutterstock

Do pożaru mieszkania doszło w czwartek przed godz. 6.00 rano w Chełmku w powiecie oświęcimskim.

W trakcie gaszenia pożaru strażacy natknęli się na zwęglone zwłoki mężczyzny w wieku około 67 lat.

Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, życia poszkodowanego nie udało się uratować - poinformował kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Po ugaszeniu pożaru miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone i przekazane policji.

Funkcjonariusze będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności powstania ognia.