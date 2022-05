Paliwo do samochodu jest na liście najpilniejszych potrzeb kolejnych akcji pomocowych dla obywatelom Ukrainy. Benzyna, której ceny są rekordowo wysokie, jest niezbędna, by zawieźć za wschodnią granicę najpotrzebniejsze rzeczy. Dzisiaj taki konwój ruszy na przykład z Siedlec na Mazowszu w okolice Charkowa, organizuje go Fundacja Eska Kowalscy.