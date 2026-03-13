Jest pierwsza decyzja w sprawie pierwszoligowego meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków, który nie doszedł do skutku. Komisja ds. Rozgrywek PZPN wydała komunikat o walkowerze.

/ RMF FM

Komisja ds. Rozgrywek PZPN przyznała walkower na niekorzyść Wisły Kraków w meczu ze Śląskiem Wrocław.

Komisja Dyscyplinarna PZPN prowadzi odrębne postępowanie w tej sprawie, o którego wynikach poinformuje w późniejszym terminie.

"Komisja ds. Rozgrywek PZPN podjęła decyzję o przyznaniu walkowera na niekorzyść Wisły Kraków w związku z meczem 24. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Spotkanie było zaplanowane na 7 marca 2026 r. na godz. 17:30" - czytamy w komunikacie.

"W dniu meczu do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło oświadczenie TS Wisła Kraków S.A. o nieprzystąpieniu drużyny klubu do tego spotkania .

Komisja ds. Rozgrywek rozpatrywała sprawę wyłącznie w zakresie regulaminowym dotyczącym weryfikacji wyniku meczu.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższego toczy się odrębne postępowanie prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. O jego rozstrzygnięciu poinformujemy w odrębnym komunikacie" - ogłosił PZPN.