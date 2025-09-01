We Wrocławiu doszło do brutalnej napaści na kierowcę miejskiego autobusu. 25-letni obywatel Ukrainy zaatakował, gdy kierowca zwrócił mu uwagę, że nie może spędzić nocy w pojeździe. Policja zatrzymała sprawcę po kilkunastu minutach. Mężczyzna zostanie deportowany.

Ukrainiec zaatakował kierowcę autobusu miejskiego we Wrocławiu / Policja / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 sierpnia ok. godz. 1:30 na ul. Obornickiej we Wrocławiu. Kierowca MPK zwrócił uwagę pasażerowi, który chciał spędzić noc w autobusie.

25-letni obywatel Ukrainy zlekceważył jednak tę prośbę, a po chwili wyciągnął kierowcę z kabiny i zaczął bić go po głowie i ciele.

"Na szczęście całą sytuację zauważył przejeżdżający inny kierowca i postanowił zareagować" - informują służby.

Agresor uciekł z miejsca zdarzenia, jednak dzięki monitoringowi został zatrzymany już po kilkunastu minutach.

Okazało się, że 25-latek był już wcześniej karany za kradzieże i odbywał karę pozbawienia wolności.

Napastnik usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Został przekazany Straży Granicznej z wnioskiem o wydalenie z Polski.

Pokrzywdzony kierowca nie wymagał opieki medycznej.