Od wtorku, 19 kwietnia, wodociągowcy wdrożą kolejne etapy organizacji ruchu związanej z renowacją kolektora Nadbrzeżnego. Utrudnienia planowane są na odcinku ul. Czerniakowskiej pomiędzy al. Polski Walczącej a ul. Mikkego - poinformował ratusz.

Motków (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Od wtorku, 19 kwietnia, wodociągowcy będą przygotowywali tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej na trawniku przy ul. Czerniakowskiej za skrzyżowaniem z al. Polski Walczącej. Wprawdzie prace nie będą powodowały utrudnień na jezdni, ale będą prowadzone w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Stołeczny ratusz zaleca dużą ostrożność.

Kolejnym etapem będą prace przy tzw. komorze montażowej. Będą one prowadzone na terenie obecnego przystanku Sielce 02 oraz w pasie włączenia do ruchu. Na skrzyżowaniu z al. Polski Walczącej skrajny prawy pas jezdni w stronę Bielan będzie służył wyłącznie do skrętu w prawo w al. Polski Walczącej. Z tego pasa nie będzie możliwości jazdy prosto. Natomiast skręcający z al. Polski Walczącej w prawo w ul. Czerniakowską od razu będą kierowani na środkowy pas.

Przystanek Sielce 02 zostanie przesunięty ok. 30 metrów dalej w stronę ul. Bartyckiej. Autobusy będą się tu zatrzymywały na jezdni.

Utrudnienia potrwają do piątku, 20 maja.

Kolejne utrudnienia czekają na kierowców od piątku, 22 kwietnia. Zwężony zostanie prawy pas ul. Czerniakowskiej na dwóch, około 15-metrowych, fragmentach: za skrzyżowaniem z ul. Bartycką (na wysokości budynku Czerniakowska 98) i przed ul. Mikkego (na wysokości budynku Czerniakowska 100A).

Tu prace mają się toczyć do poniedziałku 2 maja.

Kolektor Nadbrzeżny zbudowany został w latach 70. "Obecnie wymaga przeprowadzenia remontu, szczególnie przed włączeniem do niego projektowanego właśnie kolektora Mokotowskiego Bis" - przekazał ratusz.

Prace te to część ważnego przedsięwzięcia polegającego na uszczelnieniu i rozbudowie stołecznej sieci kanalizacyjnej. "Usprawnienie transportu ścieków oraz zwiększenie możliwości retencyjnych układu pozwoli na ograniczanie ryzyka powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu. Ponadto wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków" - dodał ratusz.