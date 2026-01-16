Około 11 tys. żołnierzy z 11 krajów uczestniczy w największych tegorocznych ćwiczeniach NATO w Niemczech. W ramach "Steadfast Dart 26" - bo tak nazywają się manewry, które właśnie ruszyły - mundurowi będą ćwiczyć m.in. na wybrzeżu Bałtyku. Udziału nie biorą wojska USA i Polski.

Około 11 tys. żołnierzy z 11 krajów weźmie udział w największych tegorocznych ćwiczeniach NATO w Niemczech / IMAGO/diebildwerft/Imago Stock and People / East News

W Niemczech rozpoczęły się największe w tym roku ćwiczenia NATO pod nazwą "Steadfast Dart 26", w których bierze udział 11 tysięcy żołnierzy z 11 krajów.

Manewry mają na celu sprawdzenie zdolności szybkiego reagowania i przemieszczania wojsk Sojuszu.

W ćwiczeniach nie uczestniczą wojska USA i Polski.

Największe tegoroczne ćwiczenia NATO

Sprzęt wojskowy zjeżdża na ląd już od czwartku w porcie w Emdem w Dolnej Saksonii. Główna część manewrów odbędzie się w lutym na poligonie wojskowym Bergen w Dolnej Saksonii, jednym z największych w Europie.

Żołnierze będą ćwiczyć m.in. na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Sojusz chce zademonstrować zdolność swoich wojsk do szybkiego przemieszczania się oraz reagowania. To pierwsza operacja nowo utworzonych sił szybkiego reagowania NATO, podlegających dowództwu operacyjnemu (JFC) w Brunssum w Holandii.

Sprzęt wojskowy zjeżdża na ląd już od czwartku w porcie w Emdem w Dolnej Saksonii / IMAGO/diebildwerft/Imago Stock and People

11 tys. żołnierzy z 11 krajów NATO

Zgodnie z informacjami Sojuszu "Steadfast Dart 26" są największymi zaplanowanymi na ten rok ćwiczeniami NATO. Łącznie bierze w nich udział 11 państw NATO z siłami lądowymi, powietrznymi, morskimi oraz jednostkami kosmicznymi i cybernetycznymi. Bierze w nich udział około 11 tys. żołnierzy.

Uczestniczy w nich ponad 1,5 tys. pojazdów wojskowych, w tym czołgi, wyrzutnie rakiet, a także samoloty bojowe oraz 17 okrętów wojennych.

W ćwiczeniach prócz Niemiec uczestniczą: Włochy, Grecja, Czechy, Hiszpania, Litwa, Bułgaria, Turcja, Francja, Belgia i Wielka Brytania. W manewrach nie biorą udziału wojska USA i Polski.