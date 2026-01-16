Już za kilka dni oczy całego świata zwrócą się na szwajcarskie Davos, które od 19 do 23 stycznia zamieni się w globalną stolicę polityki, gospodarki i nauki. Rekordowa liczba uczestników, obecność najważniejszych światowych liderów, w tym prezydenta USA Donalda Trumpa, a także gigantyczne środki bezpieczeństwa – tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne zapowiada się jak nigdy dotąd. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki i minister finansów Andrzej Domański.

Davos 2026: Międzynarodowe elity w sercu Alp. Bezprecedensowe środki bezpieczeństwa i rekordowa liczba VIP-ów / FABRICE COFFRINI / AFP/EAST NEWS

W dniach 19-23 stycznia 2026 roku w Davos odbędzie się 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

Oczekuje się ponad 3 tysięcy uczestników, w tym 400 polityków i 65 głów państw oraz szefów rządów.

Największą uwagę przyciąga udział prezydenta USA Donalda Trumpa oraz rekordowej delegacji amerykańskiej.

Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki i minister finansów Andrzej Domański.

Światowe Forum w Davos: rekordowa liczba uczestników i VIP-ów

Od 19 do 23 stycznia oczy całego świata skierują się na niewielką, alpejską miejscowość w Gryzonii. To tutaj odbędzie się 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), które tradycyjnie ściąga przedstawicieli polityki, biznesu, nauki i kultury z całego globu. W tym roku wydarzenie zapowiada się wyjątkowo spektakularnie - do Davos przybędzie ponad 3 tysiące uczestników, w tym aż 400 polityków, 850 prezesów globalnych firm i 65 głów państw oraz szefów rządów.

Wśród najbardziej oczekiwanych gości znalazł się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który - jak podkreślił prezes Forum Borge Brende - przewodzić będzie "największej delegacji amerykańskiej w historii Davos". Towarzyszyć mu będą m.in. specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca Jared Kushner.

Polskę na forum reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Alpejska twierdza: Davos zamienia się w strefę specjalną

Tak duże nagromadzenie najważniejszych osób świata wymaga nie tylko logistycznego mistrzostwa, ale i bezprecedensowych środków bezpieczeństwa.

W tym roku ochrona obejmie aż 123 osoby posiadające status VIP, a 400 gości, w tym 64 głowy państw, korzystać będzie ze specjalnych środków ochrony zgodnie z prawem międzynarodowym.

Szwajcarska policja, wspierana przez wojsko w sile nawet 5 tysięcy żołnierzy, współpracuje z 250 organizacjami partnerskimi, w tym federalną policją Fedpol oraz służbami Liechtensteinu.

Davos 2026: Największa ochrona w historii! Donald Trump i światowe elity pod specjalnym nadzorem / GIAN EHRENZELLER/EPA / PAP/EPA

Przygotowania do wydarzenia objęły również zabezpieczenia przed cyberatakami i działaniami szpiegowskimi - szczególnie w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Szwajcarska prasa nie ukrywa, że wzmożone środki bezpieczeństwa są odpowiedzią na rosnące napięcia i ryzyko protestów, które - ze względu na obecność Donalda Trumpa - mogą przybrać na sile.

Organizacja wydarzenia na taką skalę wiąże się z ogromnymi kosztami i wyzwaniami nie tylko dla służb, ale także dla lokalnej społeczności. Dodatkowe wydatki na zabezpieczenie Forum w 2026 roku szacowane są na około 9 milionów franków szwajcarskich. Finansowanie tych działań opiera się na trzyetapowym modelu, w którym partycypują: rząd federalny, fundacja WEF, kanton Gryzonia oraz gmina Davos.

Do alpejskiej miejscowości przybywa nie tylko 3 tysiące oficjalnych uczestników, ale także liczne osoby towarzyszące. Hotele, restauracje i sklepy muszą sprostać ogromnemu napływowi gości, a część lokali zostaje przekształcona w tymczasowe miejsca spotkań i wydarzeń towarzyszących.