Trwa budowa tramwaju do Wilanowa. W związku z tym, w czwartek, 5 stycznia, zmieni się organizacja ruchu na ul. Jana III Sobieskiego. Usprawniony zostanie przejazd autobusów w rejonie prac - informuje warszawski ratusz.

/ UM Warszawa /

Aktualnie, jak przekazał ratusz, roboty prowadzone są na ulicach: Puławskiej, Spacerowej, Belwederskiej i Jana III Sobieskiego.

W najbliższym czasie drogowcy zmienią organizację ruchu na odcinku ul. Sobieskiego – między ul. Beethovena a Dolną. Na tym odcinku w czwartek, 5 stycznia, wytyczony zostanie buspas w stronę centrum. Będzie on funkcjonował od ul. van Beethovena niemal do samego skrzyżowania z ulicami Dolną i Chełmską.

Tak jak dotychczas, kierowcy indywidualni jadący w stronę Śródmieścia będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Przed skrzyżowaniem z Dolną i Chełmską dostępny będzie jeden pas przeznaczony do skrętu w lewo i drugi – do jazdy prosto i w prawo.

Ponadto zmieni się liczba pasów w kierunku Wilanowa. Ruch jednym pasem będzie odbywał się od ul. Gierymskiego do van Beethovena. Na dalszym odcinku ulicy, organizacja ruchu się nie zmieni.

Takie zmiany będą obowiązywały przez pierwszy kwartał 2023 roku.