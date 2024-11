Papież Franciszek mianował nowym metropolitą warszawskim dotychczasowego metropolitę katowickiego pallotyna abpa Adriana Galbasa – poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce. Zastąpi on na urzędzie kard. Kazimierza Nycza, który przeszedł na emeryturę.

Abp Adrian Galbas / Jarek Praszkiewicz / PAP

W lutym 2025 r. kard. Nycz skończy 75 lat i osiągnie wiek emerytalny. Mimo tego już w grudniu 2023 r. złożył na ręce papieża rezygnację z urzędu. W poniedziałek nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież przyjął ją 4 listopada.

"Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację kardynała Kazimierza Nycza z posługi arcybiskupa metropolity warszawskiego" - czytamy w komunikacie nuncjatury.

Poinformowano także, że papież mianował arcybiskupem metropolitą warszawskim dotychczasowego metropolitę katowickiego abp. Adriana Józefa Galbasa.

W Konferencji Episkopatu Polski abp Galbas pełni funkcję przewodniczącego Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich. Jest też członkiem Rady Stałej KEP, członkiem zespołu przy delegacie KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej, delegatem KEP ds. Apostolstwa Chorych i delegatem KEP ds. Ruchu Szensztackiego w Polsce.

Kim jest abp Galbas?

Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 r. w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią.

W 1987 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 r. w Zakopanem, a 7 maja 1994 r. w Ołtarzewie przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1995-1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 r. radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego Pallotynów.

W latach 2002-2003 był sekretarzem ds. apostolstwa w Częstochowie. W 2003 r. został proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 r. Jednocześnie od 2008 r. do 2011 r. pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego Pallotynów w Poznaniu.

W 2012 r. otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-2019 był przełożonym prowincjalnym prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

Papież Franciszek 12 grudnia 2019 r. mianował go biskupem pomocniczym diecezji ełckiej ze stolicą tytularną Naisso (zgodnie ze zwyczajem, od XIV wieku, biskupom pomocniczym wyznacza się tzw. stolice tytularne, czyli związane z nieistniejącymi już diecezjami - przyp. red.).

Święcenia biskupie przyjął 11 stycznia 2020 r. w katedrze św. Wojciecha w Ełku. Głównym konsekratorem był biskup ełcki Jerzy Mazur, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i metropolita warmiński abp Józef Górzyński.

4 grudnia 2021 r. papież minował go koadiutorem archidiecezji katowickiej. Metropolitą katowickim został mianowany 31 maja 2023 r.

Kard. Nycz archidiecezję warszawską objął w 2007 r.

Kard. Kazimierz Nycz archidiecezję warszawską objął w 2007 r. po tym, jak zrezygnował z funkcji abp Stanisław Wielgus, gdy IPN ujawnił dokumenty na temat jego współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

Po objęciu urzędu kard. Nycz ruszył z budową Świątyni Opatrzności Bożej (zawieszoną w 2007 r. z powodów finansowych), przekształcając ją w centrum opatrzności złożone z kościoła, muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego oraz miejsca pochówku wielkich Polaków. Stanął też na czele rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ocenianej jako jedno z najprężniej działających przedsięwzięć kościelnych.

Z jego inicjatywy ustanowiony został Ogólnopolski Dzień Dziękczynienia, który od 2008 r. jest obchodzony co roku w każdą pierwszą niedzielę czerwca. Tego dnia w kościołach całego kraju przeprowadzona jest zbiórka pieniędzy na budowę Świątyni Bożej Opatrzności.

Od 2009 r. do czerwca 2019 r. kard. Nycz przez dwie pięcioletnie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ekonomicznej Episkopatu Polski. Przez to był mocno zaangażowany w rozmowy z rządem na temat likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym.

Po katastrofie smoleńskiej abp Nycz zaapelował, by to wydarzenie trwale zbliżyło Polaków. Nie zajął jednak zdecydowanego stanowiska w sprawie krzyża ustawionego przed Pałacem Prezydenckim w pierwszych dniach żałoby. Powiedział jedynie, że krzyż nie może być zakładnikiem w rozmowach na temat form upamiętnienia ofiar katastrofy.

Hierarcha wielokrotnie występował w obronie ludzkiego życia i tradycyjnych wartości, w tym zwłaszcza rodziny.

Ostatnio zabrał również głos w sprawie sporu między Episkopatem a Ministerstwem Edukacji Narodowej o kształt lekcji religii w szkole. Poparł decyzję Prezydium Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej o skierowaniu do Sądu Najwyższego prośby o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenia minister edukacji narodowej dotyczącego lekcji religii.