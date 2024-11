Czwórka polityków Koalicji Obywatelskiej zamierza walczyć o start w uzupełniających wyborach na prezydenta Warszawy, gdyby Rafał Trzaskowski w przyszłym roku został głową państwa. Jak ustalił Kacper Wróblewski, reporter RMF FM, są to Aleksandra Gajewska, Barbara Nowacka, Wioletta Paprocka-Ślusarska i Marcin Kierwiński.

Rafał Trzaskowski podczas spotkania z wyborcami / Piotr Polak / PAP

Jeszcze w ubiegłym tygodniu dziennikarze RMF FM informowali, że w Platformie Obywatelskiej zapadła decyzja o tym, że to właśnie Rafał Trzaskowski będzie startował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wskazują na to niemal wszystkie wewnętrzne sondaże, które od wielu tygodni są przeprowadzane na zlecenie partii. Prezydent Warszawy wygrywa zarówno w I turze, jak i II turze, bez względu na to, jaki jest jego główny konkurent z szeregów Prawa i Sprawiedliwości.

Mimo że w wyborach z ramienia Koalicji Obywatelskiej chciałby wystartować także bardzo aktywny w ostatnich tygodniach minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to jednak 7 grudnia, tak jak zapowiadał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, w Gliwicach na scenie zobaczymy Rafała Trzaskowskiego.

Ta data nie powinna się zmienić, bo - jak dowiedział się nasz reporter Kacper Wróblewski - hala w Gliwicach, a także zewnętrzna firma eventowa, są już zarezerwowane i opłacone właśnie na ten dzień.

Kolejne wybory w Warszawie?

Jeśli sondaże się sprawdzą, a prezydentem Polski zostanie Rafał Trzaskowski, to wówczas w przyszłym roku warszawiaków czekają kolejne wybory. Latem 2025 roku mieszkańcy stolicy będą w wyborach uzupełniających musieli wskazać, kto przez następne lata zostanie włodarzem miasta.

Według ustaleń reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego, w Koalicji Obywatelskiej rozpoczął się już wewnętrzny wyścig o to, kto zastąpi Rafała Trzaskowskiego. Na liście pojawiają się cztery nazwiska, w tym trzy z rządu.

Czworo chętnych do walki o prezydenturę w stolicy

Jedną z chętnych jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Posłanka Koalicji Obywatelskiej przez wiele lat była warszawską radną, a także rzecznikiem prasowym w trakcie pierwszej, samorządowej kampanii Rafała Trzaskowskiego.

Drugą chętną na zastąpienie Rafała Trzaskowskiego jest także warszawianka, minister edukacji Barbara Nowacka. To nieco zaskakująca kandydatura, jednak stanowisko prezydent miasta jest zdecydowanie pewniejszą posadą niż teka ministra, bowiem kolejne wybory samorządowe odbędą się w 2029 roku.

Na liście znajduje się także Wioletta Paprocka-Ślusarska. To najmniej znana postać ze wszystkich czterech wymienionych. Na co dzień zasiada w sejmiku mazowieckim i jest szefową gabinetu prezydenta Warszawy. Wioletta Paprocka-Ślusarska cieszy się także ogromnym zaufaniem premiera Donalda Tuska. To właśnie ona była szefową sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, a także w trakcie ostatniej kampanii samorządowej.

Ostatnim kandydatem w ewentualnych wyborach uzupełniających w stolicy jest Marcin Kierwiński. Podobnie jak pozostałe kandydatki, on także całe życie związany jest z Warszawą. Był zarówno radnym w stolicy, jak i wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Od dłuższego czasu spekuluje się, że to właśnie on miałby zastąpić Rafała Trzaskowskiego.

Kto ma największe szanse?

Według informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego, największe szanse na udział w ewentualnych wyborach uzupełniających w Warszawie mają: Wioletta Paprocka-Ślusarska, która prawdopodobnie pokieruje najbliższą kampanią Rafała Trzaskowskiego, a także Marcin Kierwiński, którego misja jako pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi skończy się w ciągu kilku miesięcy, a nawet tygodni.