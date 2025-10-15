Sąd Okręgowy w Krakowie w rozprawie odwoławczej utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji skazujący rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej Andrzeja H. na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Był to pierwszy proces związany ze śledztwem w sprawie pożaru archiwum miejskiego w 2021 roku.

Oskarżony Andrzej H. (2L), jego obrońca Marcin Ostrowski (2P), sędzia Sławomir Szyrmer (C) i prokurator Dorota Tuchowska (L) w Sądzie Rejonowym w Krakowie / Art Service / PAP

Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej Andrzeja H. - pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

Andrzej H. został uznany za winnego poświadczenia nieprawdy przy uzyskiwaniu zamiennego pozwolenia na budowę Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.

To pierwszy wyrok w sprawie pożaru archiwum miejskiego w Krakowie z 2021 roku; śledztwo prokuratury wciąż trwa.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Jak podało w środę biuro prasowe sądu okręgowego Andrzej H. był oskarżony o poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne dla uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w trakcie inwestycji Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.

Wciąż tylko jeden akt oskarżenia

W kwietniu br. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy uznał go za winnego i orzekł karę pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 3 tys. grzywny. O taki wyrok wnioskowała prokuratura.

Oskarżony w tej sprawie Andrzej H. był uprawniony do dokonania uzgodnień w zakresie zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Zarzuty względem niego dotyczyły poświadczenia nieprawdy na etapie dokumentacji budowy w 2017 r. Chodziło o zawiadomienie skierowane do Komendanta Wojewódzkiego PSP, w którym poinformował go o uzgodnieniu projektu zgodnie z przepisami, choć nie został opracowany scenariusz pożarowy. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w przypadku miejskiego archiwum scenariusz taki był potrzebny.

Akt oskarżenia przeciwko rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej został skierowany do sądu w listopadzie 2023 r. To na razie jedyny akt oskarżenia w sprawie pożaru archiwum, ale nadal toczy się śledztwo prokuratury. Dotyczy ono umyślnego spowodowania pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, czyli budynkowi archiwum, o bliżej nieustalonej wartości. Zarzuty przedstawiono łącznie siedmiu osobom, oprócz rzeczoznawcy - kierownikowi robót elektrycznych, kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, strażakowi i pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pożar krakowskiego archiwum

Pożar Archiwum Miasta Krakowa wybuchł wieczorem 6 lutego 2021 r., a został ugaszony 11 lutego - po blisko 112 godzinach akcji. W kolejnych dniach strażacy dogaszali pogorzelisko. W sumie w działaniach brało udział ponad 800 strażaków, ok. 100 dziennie. Ogień zniszczył dwie wybudowane w 2018 roku hale, w których miasto przechowywało blisko 20 km bieżących akt. Trzecia z nowoczesnych hal archiwum ocalała - nie była jeszcze oddana do użytku.

W archiwum przechowywane były dokumenty, które powstały w urzędzie miasta i podległych mu jednostkach, m.in.: akta osobowe byłych pracowników ratusza, dawne druki meldunkowe; także dokumenty z 72 już zlikwidowanych miejskich jednostek.