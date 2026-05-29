Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć zakłócenia ciszy nocnej w stolicy. Sprawdzamy, gdzie i kiedy nie kupimy alkoholu oraz jakie konsekwencje grożą za złamanie zakazu.

/ UM Warszawa /

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu - gdzie obowiązuje?

Już od poniedziałku 1 czerwca na terenie całej Warszawy zacznie obowiązywać ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Dotychczas nocna prohibicja obowiązywała tylko w wybranych dzielnicach Warszawy - Śródmieście i Praga - Północ.

Nowe regulacje dotyczą sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem handlu w godzinach od 22:00 do 6:00. Zakaz obejmuje sklepy, kioski, stacje benzynowe oraz sprzedaż na wynos w lokalach gastronomicznych, takich jak restauracje czy bary.

Warto podkreślić, że ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu, ani wolnego obszaru celnego Lotniska im. Fryderyka Chopina.



Program "Bezpieczna Noc"

Wprowadzenie zakazu to element "Warszawskiego Programu Bezpiecznej Nocy". Program zakłada m.in. zwiększenie patroli policji i straży miejskiej, monitoring miejsc szczególnie narażonych na zakłócenia porządku, szkolenia dla sprzedawców alkoholu oraz przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Jak podkreślają władze miasta, "przepisy mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć zakłócanie ciszy nocnej w mieście".

W konsultacjach społecznych dotyczących nocnej sprzedaży alkoholu udział wzięło blisko 9 tysięcy osób. Ponad 80 procent uczestników opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń. Najczęściej wskazywanymi powodami były kwestie bezpieczeństwa, ciszy nocnej i ograniczenia zakłóceń porządku publicznego.



Efekty już są

Pierwsze efekty wprowadzenia zakazu można było zaobserwować w dzielnicach, gdzie przepisy obowiązywały wcześniej - w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

W okresie listopad 2025 - styczeń 2026 interwencje Straży Miejskiej w nocy spadły o 15,2 proc., a dane policji pokazują, że liczba interwencji zmniejszyła się o 8 proc. Wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych spadły aż o 30,4 proc. .



Przestrzeganie nowych przepisów kontrolują straż miejska i policja. Za złamanie zakazu grozi cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Miasto ostrzega, że "próby omijania przepisów będą traktowane jako poważne złamanie prawa".