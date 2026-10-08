Legionowo zamyka dwie szkoły. „Znalazły się na liście”

RMF24

Władze Legionowa zdecydowały o prewencyjnym zamknięciu w piątek dwóch szkół podstawowych - nr 3 i 7. Urząd miasta informuje, że placówki te „znalazły się na liście” związanej z internetowym wyzwaniem.

W ciągu ostatnich dwóch dni doszło do dwóch ataków nastoletnich nożowników w szkołach na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszy był Jakub Z., 19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, który w środę zaatakował nożem dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Ponadto chłopak miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty.

Tego samego dnia udaremniony został atak w szkole w Sierpcu. Nastolatek miał rozpowiadać, że „zrobi coś złego”. Nauczyciele zgłosili to na policję, służby znalazły u niego dwa noże. Dziś został przesłuchany i usłyszał zarzuty.

W czwartek natomiast 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły we wsi Leszczydół-Nowiny: dyrektora, nauczycielkę i woźną. 37-letnia kobieta nie przeżyła ataku, osierociła dwójkę dzieci. Premier Donald Tusk poinformował, że nastolatek miał na głowie kask z kamerką, chciał filmować całe zdarzenie.

Przesłuchanie 15-letniego napastnika, sprawcy ataku pod Wyszkowem Odbyło się przesłuchanie 15-latka, który w czwartek rano w szkole w Leszczydole-Nowinach zabił nożem jedną osobę, a dwie pozostałe ranił - poinformował dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Co teraz stanie się z nastolatkiem?

Legionowo działa prewencyjnie

Policja sprawdza, czy ataki w szkołach są związane z internetowym „challengem”, czyli niebezpiecznym zjawiskiem polegającym na podejmowaniu, a czasem relacjonowaniu w mediach społecznościowych groźnego zadania. Do służb dotarła już taka informacja.

Coś może być na rzeczy, bowiem władze Legionowa (woj. mazowieckie) zdecydowały o zamknięciu w piątek dwóch szkół podstawowych - nr 3 i 7. W komunikacie wskazano, że placówki te „znalazły się na liście związanej z tym (internetowym) wyzwaniem”. Urząd miasta podkreśla, że działa prewencyjnie, bo służby nie potwierdziły tych informacji.

„Pozostałe szkoły będą funkcjonować normalnie. 9 października przed każdą szkołą na terenie miasta obecne będą patrole Policji oraz Straży Miejskiej. Wszystkie placówki zostaną również objęte szczególnym nadzorem i monitoringiem sytuacji. Prosimy o zachowanie spokoju oraz korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji” - zaznaczono w komunikacie.

„Miasto pozostaje w stałym kontakcie z Policją oraz dyrektorami szkół. (...) Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół jest dla nas najwyższym priorytetem” - dodano.

Kolejne szkoły się zamykają

Szkoły będą zamknięte w piątek nie tylko w Legionowie. Na podobny krok zdecydowały się m.in. władze powiatu pułtuskiego, zamykając następujące placówki:

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku;

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w czwartek na antenie TVN24, że komendant główny policji polecił zwiększyć liczbę patroli w szkołach na terenie całego kraju.