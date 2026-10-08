Ataki nastoletnich nożowników w Polsce to „challenge”? Komunikat policji

RMF24

Ostatnie godziny to seria ataków nastoletnich nożowników w polskich szkołach. Do dwóch ataków niestety doszło, jeden został udaremiony w ostatniej chwili. Policja sprawdza, czy ataki są związane i internetowym „challengem”. Do służb dotarła taka informacja. Sprawą zajmują się też policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ostatnim takim modnym wśród dzieci i nastolatków „wyzwaniem” było „48 Hours Challenge - zniknij bez śladu”, polegające na upozorowaniu zaginięcia.

Na specjalnej konferencji prasowej, będącej pokłosiem tragicznych zdarzeń z ostatnich godzin, policja poinformowała, że służby sprawdzają, czy ataki z użyciem noża w szkołach związane są z challengem. To niebezpieczne zjawisko polega na podejmowaniu, a czasem relacjonowaniu w mediach społecznościowych podjętego, groźnego zadania. Dzieci i nastolatki podejmują te „wyzwania” często po to, by zdobyć popularność lub reakcje innych użytkowników.

Mamy takie informacje, dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi. Są już na miejscu, działają - poinformowała podinsp. Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.

Atak nożownika. Najpierw Ostrołęka, potem inna miejscowość, ale była też udaremniona próba

Jakub Z., 19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, zaatakował wczoraj nożem 9 osób: 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Potwierdziła to w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Łukasiewicz. Podczas ataku 19-letni nożownik zostawił w klasie plecak. Gdy zaczął się z niego wydobywać dym, uczniowie wyrzucili go przez okno na zewnątrz. Napastnik został zatrzymany przez policję ok. pół godziny po ataku ok. 400-500 metrów od szkoły. Dokonał samozranienia. W Ostrołęce jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Budynek, w którym doszło do ataku, jest odgrodzony taśmą, a przed szkołą stoi policyjny radiowóz. Dziś lekcje się nie odbywają. Dzieci mogą jednak przyjść do placówki, uzyskać pomoc psychologiczną.

Z kolei dzisiaj ok. godz. 9:15 w szkole we wsi Leszczydół-Nowiny 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły: dyrektora, nauczycielkę i woźną. 37-letnia kobieta nie przeżyła. Osierociła dwójkę dzieci. Napastnik to były uczeń szkoły. Jak przekazał na pilnym spotkaniu z ministrami premier Donald Tusk, chłopak miał na głowie kask z kamerką. Chciał filmować całe zdarzenie.

Wczoraj udaremniony został atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. 17-latek na terenie szkoły mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele zgłosili to na policję. Jak przekazał minister, u 17-latka znaleziono dwa noże.

Kilka dni temu odnotowano również przypadek planowania zamachu przez 13-latka. W szkolnym plecaku chłopaka znaleziono zapakowany blisko 30-centymetrowej długości nóż - według policji to bagnet. W jego pokoju policja znalazła też tasak. Jego plany udaremnili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Wiadomo, że 13-latek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.

Jesteś rodzicem lub nauczycielem? Zareaguj w porę

Te przypadki pokazują jedno - wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży oraz gwałtowną radykalizację. Co robić, gdy mamy do czynienia z młodzieżą? Na co zwracać uwagę, by nie dochodziło do podobnych zdarzeń?

Należy uważnie rozmawiać z dzieckiem, ale nie przesłuchiwać. Warto na co dzień pytać nastolatka o jego uczucia, emocje i poważnie traktować niepokojące zmiany : wycofanie, nagłe wahania nastroju, silny lęk, pobudzenie czy odwrotnie - senność.

: wycofanie, nagłe wahania nastroju, silny lęk, pobudzenie czy odwrotnie - senność. Warto kontrolować życie dziecka w sieci - to, na jakich forach internetowych się udziela, jakie strony odwiedza, co komunikuje w mediach społecznościowych, z jakich aplikacji korzysta, z kim rozmawia i czy nie doświadcza gróźb, nękania lub treści promujących przemoc.

- to, na jakich forach internetowych się udziela, jakie strony odwiedza, co komunikuje w mediach społecznościowych, z jakich aplikacji korzysta, z kim rozmawia i czy nie doświadcza gróźb, nękania lub treści promujących przemoc. Jeśli dziecko lub nastolatek łaknie uwagi, sławy i informuje, że może dopuścić się agresji, absolutnie nie należy tego lekceważyć .

. Można skorzystać z linii wsparcia działających bezpłatnie 24 godziny 7 dni w tygodniu: 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych, 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.