W Warszawie kolejny raz odbył się koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". W 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Piłsudskiego obecny był m.in. profesjonalny chór pod kierownictwem Jana Stokłosy. Z mieszkańcami stolicy śpiewali weterani powstania, prezydent Andrzej Duda, prezydent elekt Karol Nawrocki czy minister kultury Marta Cienkowska.

Uczestnicy powstania Jan Witkowski (P) i Janusz Walendzik ps. Czarny (2P) podczas koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" / Radek Pietruszka / PAP

Koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" rozpoczął się od odśpiewania "Warszawianki 1831". Następnie prowadząca koncert Justyna Dżbik-Kluge poprosiła o minutę ciszy dla uczczenia poległych przed 81 laty powstańców.

Zgromadzony tłum powitał obecnych na koncercie powstańców warszawskich okrzykami "Cześć i chwała bohaterom". Oklaskami przywitano także przybyłych na plac Piłsudskiego prezydenta Andrzeja Dudę i prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Wśród tłumu śpiewających warszawiaków obecna była ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Prezydent RP Andrzej Duda (L) oraz prezydent elekt Karol Nawrocki (2P) z synem Antonim (P) podczas koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" / Radek Pietruszka / PAP

Uczestnikom koncertu rozdano śpiewniki, w których były słowa powstańczych piosenek. Na placu zostały też ustawione telebimy, na których także wyświetlano teksty piosenek. Wielu uczestników koncertu powiewało polskimi flagami i chorągiewkami.

Tematem przewodnim wydarzenia była wojenna przyjaźń - uczucie, które pozwalało przeżyć tamten trudny czas i często stawało się więzią na całe życie.

Podczas koncertu wybrzmiały m.in. utwory: "Piosenka o mojej Warszawie", "Deszcz, jesienny deszcz", "Sanitariuszka Małgorzatka", "O chłopakach z AK" czy "Modlitwa Armii Krajowej". Zaśpiewano także po raz pierwszy Marsz Batalionu "Odwet II". Podczas odśpiewania "Modlitwy Armii Krajowej" wszyscy uczestnicy wydarzenia stali na baczność. Pod koniec koncertu wspólnie zaśpiewano: "Warszawskie dzieci", "Serce w plecaku" i "Siekierę, motykę". Na zakończenie zebrani odśpiewali Hymn Polski.

Koncert piosenek powstańczych z udziałem Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Jana Stokłosy, profesjonalnego chóru pod kierownictwem Zuzanny Falkowskiej oraz Chóru Warszawiaków z solistami Edytą Krzemień i Janem Traczykiem, poprowadzili Justyna Dżbik-Kluge i Robert Stockinger.

"Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" to cykliczny koncert odbywający się od 2006 r. w rocznicę Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia. Jego organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wideo youtube

Powstanie Warszawskie wybuchło 81. lat temu

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.