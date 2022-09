189 przestępstw ma na swoim koncie według śledczych Mariusz P. ps. "Maniek". Chodzi o napady na kierowców TIR-ów, także z użyciem broni palnej oraz o kradzieże samochodów. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do napadów na kierowców TIRów na trasach dojazdowych do Warszawy miało dochodzić w latach 1999-2003 r., później Mariusz P. dopuścił się szeregu kradzieży w stolicy i okolicach oraz włamań do domów jednorodzinnych i hurtowni.

Akt oskarżenia w tej sprawie skierował do sądu Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Prokurator ustalił, że Mariusz P. ps. "Maniek" dokonywał napadów na TIRy, które przewoziły kawę, sprzęt elektroniczny, papierosy i złoto, a wspólnie z innymi osobami, które zostały już wcześniej oskarżone, także włamań do domów jednorodzinnych m.in. w Konstancinie-Jeziornie, Kobyłce i Wołominie.

Oskarżony i jego wspólnicy kradli przede wszystkim kosztowności: biżuterię, złoto, markowe zegarki i drogie alkohole - podała Prokuratura Krajowa.

Do tej pory skierowano akty oskarżenia przeciwko kilkunastu wspólnikom Mariusza P. W trakcie postępowania odzyskano wiele przedmiotów pochodzących z kradzieży, które zostały zwrócone pokrzywdzonym.