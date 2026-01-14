Sąd Okręgowy w Radomiu prawomocnie uniewinnił 83-letniego księdza Leona C. z mazowieckich Pionek, oskarżonego o molestowanie seksualne siedmioletniego chłopca. Sprawa zaczęła się po tym, jak domniemana ofiara - już jako 18-latek - zaatakowała duchownego na ulicy, tłumacząc swoje zachowanie traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa.

Sprawa zaczęła się po tym, jak 18-latek zaatakował duchownego na ulicy, twierdząc, że był przez niego skrzywdzony w dzieciństwie.

Proces był utajniony, a sąd nie dopatrzył się podstaw do skazania księdza.

Sąd Okręgowy w Radomiu jako sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kozienicach, który w czerwcu 2025 r. uniewinnił księdza Leona C. od zarzutu przedstawionego mu przez prokuraturę. Proces był utajniony, a dziennikarze poznali jedynie sentencję wyroku, bez uzasadnienia.

Sprawa o molestowanie po ataku na ulicy

Do prokuratury sprawa trafiła w 2023 roku, kiedy 18-letni mężczyzna zaatakował na ulicy w Pionkach starszego księdza wracającego z posługi u chorych. Według ustaleń śledczych młody mężczyzna uderzył duchownego w plecy, powodując jego upadek i lekkie obrażenia. Kilka dni później został zatrzymany przez policję.

Podczas przesłuchania 18-latek tłumaczył swoje zachowanie traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa, wskazując na rzekome molestowanie przez księdza, gdy miał 7 lat.

Dwa postępowania i dwa akty oskarżenia

Prokuratura, po złożeniu przez młodego mężczyznę szczegółowych wyjaśnień, wyłączyła do odrębnego postępowania materiały dotyczące domniemanego przestępstwa seksualnego z 2012 roku. W efekcie powstały dwa akty oskarżenia: jeden przeciwko 18-latkowi za spowodowanie obrażeń ciała u księdza, drugi przeciwko duchownemu za molestowanie.

Wyroki w obu sprawach

W październiku 2023 roku sąd w Kozienicach uznał 18-latka winnym lekkiego uszkodzenia ciała księdza i wymierzył mu karę grzywny oraz nawiązkę w takiej samej wysokości. Po apelacjach obu stron, Sąd Okręgowy w Radomiu w czerwcu 2024 roku zmienił kwalifikację czynu, uznając, że nie miał on charakteru chuligańskiego, i warunkowo umorzył postępowanie na dwa lata próby.

W sprawie księdza Leona C. sąd nie dopatrzył się podstaw do skazania i prawomocnie go uniewinnił.