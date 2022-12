Był poszukiwany listem gończym do odbycia kary w związku z przestępstwami samochodowymi. W swoim mieszkaniu oraz aucie miał specjalistyczny sprzęt służący do włamywania się do pojazdów i ich kradzieży, a także gumową maskę przypominającą ludzką twarz. 47-latek został zatrzymany przez policję.

Zabezpieczona maska oraz inne przedmioty / Komenda Stołeczna Policji /

Kilka dni temu policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pojechali do podwarszawskiej Zielonki, gdzie - według ich wiedzy - w jednym z mieszkań w centrum miał się ukrywać mężczyzna mający związek z przestępczością samochodową. Był on poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zs. w Świdniku. Nie miał on jednak zamiaru spędzić najbliższych lat w więzieniu, dlatego postanowił się ukrywać.

Funkcjonariusze działający na miejscu zabezpieczyli wszelkie możliwe drogi ucieczki. Gdy zapukali do drzwi mieszkania, otworzył je poszukiwany. Mężczyzna został zatrzymany, a w jego mieszkaniu policjanci znaleźli urządzenie służące do wykrywania nadajników GPS i urządzenia elektroniczne wykorzystywane do kradzieży samochodów. "Wszystkie przedmioty mogące mieć związek z przestępczą działalnością 47-latka zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy" - informują policjanci.

Zatrzymany mężczyzna / Komenda Stołeczna Policji /

Sprawdzony został też samochód, który na co dzień użytkował 47-latek. W osobowym bmw policjanci znaleźli gumową maskę przypominającą ludzką twarz oraz narzędzia służące do włamywania się do aut. Okazało się również, że bmw, o tym samym wyróżniku, posłużyło do kradzieży innego pojazdu na terenie stolicy, dlatego samochód został zabezpieczony do dalszych czynności i odholowany na policyjny parking. Funkcjonariusze zabezpieczyli również inne przedmioty, w tym m.in. telefony komórkowe.

Dzięki skutecznym działaniom policjantów, kolejny poszukiwany nie ucieknie od odpowiedzialności za swoje czyny.