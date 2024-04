Przy ulicy Pawińskiego na Ochocie w aucie znaleziono starszego mężczyznę z nożem wbitym w klatkę piersiową. St. post. Rafał Wieczorek potwierdził, że doszło do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba trafiła do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci, którzy przyjechali pierwsi na miejsce zdarzenia, udzielili pomocy medycznej poszkodowanemu mężczyźnie, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

"Na miejscu trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia" - powiedział st. post. Rafał Wieczorek z komendy na Ochocie.

Starszy mężczyzna miał być z rodziną przed blokiem. Jedna z osób poszła do mieszkania zanieść rzeczy, a mężczyzna został w aucie, wtedy doszło do tragedii. W stanie krytycznym pacjent trafił do szpitala.