"Teraz albo nigdy, najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość, prawość, sprawiedliwość, żeby wygrała prawda, o tym są te wybory" - mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski rozpoczynając niedzielny "Wielki Marsz Patriotów" w Warszawie. Na scenie pojawił się także nowy prezydent-elekt Rumunii - Nicusor Dan. Przemawiali także Magdalena Biejat, Włodzimierz Czarzasty, Joanna Senyszyn, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i premier Donald Tusk.

W samo południe w Warszawie ruszyły dwa konkurencyjne marsze - Wielki Marsz Patriotów wspierający Rafała Trzaskowskiego i Wielki Marsz za Polską, popierający Karola Nawrockiego.

Teraz albo nigdy, najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość, prawość, sprawiedliwość, żeby wygrała prawda, o tym są te wybory - mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski rozpoczynając niedzielny "Wielki Marsz Patriotów" w Warszawie.

Kandydat KO dodał, że zostało już kilka dni do wyborów i mobilizował wyborców podkreślając znaczenie każdego głosu.

Cała Polska wygra tylko wtedy, kiedy będziemy zdolni do rozmowy, i to wam obiecuję, że będę prezydentem, który łączy, który jest gotów rozmawiać z każdym, widzieliście to wczoraj - zaznaczył nawiązując do sobotniej rozmowy ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji.

Dodał też, że niczego "nie podpisze w ciemno".

Prezydent elekt Rumunii Nicosur Dan wsparł kandydata KO

Po Rafale Trzaskowskim na scenę wkroczył prezydent-elekt Rumunii.

Nicusor Dan wsparł w niedzielę w Warszawie podczas "Wielkiego Marszu Patriotów" kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. W swoim wystąpieniu na placu Bankowym podkreślał, że wierzy w silną Polskę w silnej Unii Europejskiej.

Dan zadeklarował, że jako prezydent Rumunii będzie ściśle współpracował "z prezydentem Rafałem Trzaskowskim i z premierem Donaldem Tuskiem, aby zapewnić silną Polskę i silną Unię Europejską".

W zeszłą niedzielę wygrałem wybory prezydenckie w Rumunii. Naród rumuński odrzucił izolacjonizm i wpływy rosyjskie. Ludzie wybrali uczciwość, rzetelność i poszanowanie prawa. Ludzie wybrali fakty, a nie słowa. To są wartości, w które wierzę i to są również wartości, które odnajduję w Rafale Trzaskowskim - powiedział Dan.

Rafał Trzaskowski, premier Donald Tusk oraz prezydent elekt Rumunii Nicusor Dan / Leszek Szymański / PAP

Proeuropejski burmistrz Bukaresztu z wynikiem 53,6 proc. głosów wygrał w minioną niedzielę II turę powtórzonych wyborów prezydenckich w Rumunii, pokonując lidera radykalnie prawicowej AUR George Simiona. W I turze wyborów Dan uzyskał 20,99 proc., a Simion 40,96 proc.