Izraelska marynarka wojenna jest gotowa, by przechwycić flotyllę humanitarną zmierzającą w stronę Strefy Gazy. Rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin stwierdził, że Izrael ma dowody, iż inicjatywa jest finansowana przez przedstawicieli Hamasu w Europie.

Zniszczone domy w Strefie Gazy / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

"Flotylla została sfinansowana przez Hamas"

Śledzimy ruchy tej flotylli, mamy doświadczenie z przeszłości, ale teraz sytuacja jest inna, to dziesiątki łodzi - powiedział rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin. Dodał, że marynarka wojenna jest gotowa, by bronić izraelskich granic morskich.



Wiemy, że ta flotylla została zaplanowana i sfinansowana przez Hamas, przez przedstawicieli Hamasu w Europie; mamy na to niezbite dowody - stwierdził Defrin.

Chcą dostarczyć pomoc Palestyńczykom

Globalna Flotylla Sumud to międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której udział biorą przedstawiciele ponad 40 krajów. Organizatorzy akcji, w której uczestniczy ok. 50 łodzi deklarują, że jej celem jest przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy Palestyńczykom.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja stale się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca.

Przedstawiciele izraelskich władz kilkakrotnie zapowiadali, że nie pozwolą flotylli na dopłynięcie do Strefy Gazy. Oferowali też, że umożliwią rozładowanie pomocy humanitarnej w izraelskim porcie i dostarczenie jej do Strefy Gazy lądem, na co nie zgodzili się organizatorzy akcji.

W misji flotylli uczestniczą Polacy, w tym poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".