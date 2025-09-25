Mieszkańcy 12 miejscowości w powiecie płockim na Mazowszu nie mogą korzystać z wody w kranach. Powodem są bakterie – enterokoki - wykryte w lokalnym wodociągu. Mogą wywoływać infekcje.

Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Skażona woda w wodociągu Górki. W miejscowości Jordanów pod Płockiem wykryto enterokoki.

Woda jest niezdatna do spożycia w 12 miejscowościach zasilanych przez ten wodociąg.

Chodzi o następujące miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ulica Nadwiślańska w Płocku.

W związku z tym burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak w czwartek i piątek odwołał lekcje w szkołach podstawowych w miejscowościach Dobrzyków oraz Borki, zajęcia w przedszkolach w miejscowościach Dobrzyków oraz Borki, a także zajęcia w żłobku w Dobrzykowie.

Strażacy przekazują mieszkańcom butelkowaną wodę.

Wodociąg jest chlorowany i najwcześniej w piątek pobrane zostaną kolejne próbki wody do badań.

Sanepid ostrzega, że z powodu skażenia: