Mieszkańcy 12 miejscowości w powiecie płockim na Mazowszu nie mogą korzystać z wody w kranach. Powodem są bakterie – enterokoki - wykryte w lokalnym wodociągu. Mogą wywoływać infekcje.
Skażona woda w wodociągu Górki. W miejscowości Jordanów pod Płockiem wykryto enterokoki.
Woda jest niezdatna do spożycia w 12 miejscowościach zasilanych przez ten wodociąg.
Chodzi o następujące miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ulica Nadwiślańska w Płocku.
W związku z tym burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak w czwartek i piątek odwołał lekcje w szkołach podstawowych w miejscowościach Dobrzyków oraz Borki, zajęcia w przedszkolach w miejscowościach Dobrzyków oraz Borki, a także zajęcia w żłobku w Dobrzykowie.
Strażacy przekazują mieszkańcom butelkowaną wodę.
Wodociąg jest chlorowany i najwcześniej w piątek pobrane zostaną kolejne próbki wody do badań.
Sanepid ostrzega, że z powodu skażenia:
- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
- woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych.