Po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk. W środę diecezja informowała, że ks. Dukielski nie będzie biskupem pomocniczym diecezji radomskiej.

Ksiądz miał zostać biskupem, ale zrezygnował. "Zgłoszono niewłaściwe zachowanie" (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W środę biskup radomski Marek Solarczyk przekazał, że nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej Krzysztof Dukielski poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Papież przyjął prośbę i zwolnił duchownego z urzędu.

"Niewłaściwe zachowanie kapłana wobec osoby małoletniej"

W komunikacie opublikowanym w sobotę na Facebooku bp Solarczyk wyjaśnił, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowanie kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości.

W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła na księdza Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego - przekazał biskup radomski.

Jednocześnie wyraził współczucie dla osób dotkniętych zachowaniem duchownego. Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka - dodał.

Kim jest ks. Krzysztof Dukielski?

Krzysztof Dukielski urodził się w 1978 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2003 roku z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, a w latach 2016-2017 - posługę kapelana w Radomskim Centrum Onkologii. Był też krajowym moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (2019-2020).

1 lipca 2021 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.