Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu - poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Jak dodał, spotkanie ma się odbyć 3 września.

Karol Nawrocki i Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu na początku maja 2025 r. / X/ The White House /

W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze - napisał na platformie X Paweł Szefernaker.

Jak dodał, ma się ono odbyć 3 września. "Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem" - przekazał szefa Gabinetu Prezydenta RP.

O tym, że przygotowywane jest spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w USA, informował w ubiegłym tygodniu dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Nasz reporter przekazywał wówczas, że to prezydent USA musi oficjalnie zaprosić Karola Nawrockiego do Białego Domu.

Wiadomo również, że Karol Nawrocki w drugiej połowie września weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Sesja zaplanowana jest na 24 września.

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił swoje pierwsze orędzie.

Spotkanie Nawrocki - Trump

10 czerwca Karol Nawrocki jeszcze jako prezydent-elekt informował, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nawrocki przekazał wówczas na platformie X, że zaprosił Trumpa do Polski i że otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.

Na początku maja, przed I turą wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki spotkał się w Białym Domu z prezydentem Trumpem. O spotkaniu informowały m.in. służby prasowe amerykańskiego prezydenta.