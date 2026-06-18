Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku z korupcją w branży kolejowej. To trzej pracownicy spółki PESA Mińsk Mazowiecki oraz czterej przedsiębiorcy, w tym były żołnierz.

Pociągi w zakładach PESA w Mińsku Mazowieckim / Mateusz Grochocki / East News

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Zatrzymane przez CBA osoby mają odpowiedzieć za przestępstwa dokonywane od grudnia 2019 r. do stycznia 2024 r. Jak ustalono, osoby z kierownictwa PESY miały dostawać łapówki w zamian za przekazywanie poufnych informacji przedsiębiorcom zajmującym się m.in. modernizacją taboru kolejowego. Dotyczyły one planowanych postępowań przetargowych. Co więcej, pracownicy PESY mieli też wpływać na przebieg przetargów.

"Szacuje się, że sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień publicznych, których łączna wartość przekracza 28,5 mln zł" - wylicza w komunikacie CBA.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty dotyczące korupcji. Część z nich przyznała się do winy. Wobec całej siódemki zastosowano poręczenia majątkowe i dozory policyjne.

W czasie zatrzymań zabezpieczono m.in. dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Agenci CBA weszli również do siedziby spółki PESA Mińsk Mazowiecki.

CBA podkreśla, że może dojść do kolejnych zatrzymań w związku z tą sprawą. Przypomina też, że jeśli ktoś dał łapówkę, ale zdecyduje się do tego przyznać, zanim o sprawie dowiedzą się służby, może uniknąć kary.



