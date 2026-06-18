W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku na 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna został pobity w tramwaju w okolicach Placu Unii Lubelskiej. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy i apeluje o pomoc do mieszkańców. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

/ Policja /

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Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia, gdy 37-letni Amerykanin wsiadł do tramwaju razem ze swoimi znajomymi.

Według ustaleń funkcjonariuszy grupa rozmawiała i była w dobrych nastrojach, co nie spodobało się jednemu z pasażerów.

"Mężczyzna podszedł do grupy osób i nagle dwukrotnie uderzył w głowę 37-latka, który stracił przytomność i upadł na ziemię, w wyniku czego doznał poważnych obrażeń barku" – informują policjanci.

/ Policja /

Po ataku sprawca usiadł na fotelu obok nieprzytomnego mężczyzny i kontynuował podróż, jednak tuż przed przyjazdem służb uciekł z miejsca zdarzenia.

Świadkowie natychmiast zareagowali, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwali odpowiednie służby.

Policja apeluje o pomoc

Policjanci prowadzą szeroko zakrojone działania, które mają doprowadzić do zatrzymania sprawcy.

W związku z tym opublikowano zdjęcia z monitoringu, na których widać wizerunek agresora.

Wszystkie osoby, które rozpoznają napastnika lub posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszone są o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa I pod numerami telefonu 47 723 91 30 lub 47 723 91 50.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.