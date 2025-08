Warszawskie Lotnisko Chopina przygotowuje się do wprowadzenia przełomowych zmian w systemie kontroli bezpieczeństwa. Jak poinformowała rzecznik prasowa portu Anna Dermont, trwa obecnie postępowanie w sprawie zakupu nowoczesnych skanerów, które mają znacząco ułatwić i przyspieszyć odprawę pasażerów.

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku Chopina / Shutterstock

W postępowaniu dotyczącym zakupu nowoczesnych skanerów bierze udział obecnie dwóch oferentów. Port planuje, by proces instalacji nowych urządzeń rozpoczął się jak najszybciej po zakończeniu sezonu letniego 2025.

Nowe skanery mają objąć aż 15 linii kontroli bezpieczeństwa. To właśnie tam podróżni będą mogli odczuć największą zmianę - urządzenia będą spełniać najnowocześniejsze normy i pozwolą na przeprowadzenie kontroli bez konieczności wyjmowania elektroniki z bagażu podręcznego.

Co więcej, zniknie obowiązek wyciągania pojemników z płynami powyżej 100 ml. Nowe skanery będą spełniać najnowocześniejsze normy, pozwolą m.in. na niewyjmowanie elektroniki z bagażu podręcznego, a także kontrolę pojemników z płynami powyżej 100 ml, co znacznie przyspieszy kontrolę bezpieczeństwa - wyjaśniła Dermont.

Koniec z ograniczeniami na płyny?

Zmiany na Lotnisku Chopina wpisują się w szerszy europejski trend. W ostatnich dniach Komisja Europejska zatwierdziła zniesienie limitów na przewożone płyny na niektórych lotniskach. Dotyczy to portów, które korzystają z nowoczesnych skanerów bezpieczeństwa nowej generacji - tzw. C3, wyposażonych w system wykrywania materiałów wybuchowych.

Te zaawansowane urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych.

W praktyce oznacza to, że na lotniskach wyposażonych w takie skanery pasażerowie nie będą musieli wyjmować płynów i laptopów z bagażu podczas kontroli bezpieczeństwa. Zniknie również limit 100 ml na płyny przewożone w bagażu podręcznym.

Polska na drodze do nowoczesności

W Polsce nowoczesne skanery są już dostępne na lotniskach w Lublinie i Poznaniu. Port Lotniczy Lublin jako pierwszy w kraju uruchomił w lutym dwie linie z nowoczesnymi skanerami CT do obsługi bagażu podręcznego. W kwietniu podobne rozwiązanie wprowadził Port Lotniczy Poznań-Ławica, gdzie linie kontroli wyposażono w prześwietlarki bagażu w III standardzie.

Kolejne porty lotnicze również przygotowują się do wdrożenia nowych technologii. Na przełomie roku nowoczesne skanery mają pojawić się na lotnisku w Jasionce, gdzie trwa już procedura zakupowa.

Lotnisko Kraków Airport również dąży do jak najszybszego wdrożenia nowych unijnych regulacji. Sprzęt, który posiadamy, znajduje się na liście urządzeń umożliwiających zniesienie tych ograniczeń, jednak aby mogły one w pełni zastąpić dotychczasowe procedury, muszą jeszcze przejść odpowiedni proces certyfikacji. Mamy nadzieję, że nastąpi to szybko - wyjaśniła rzeczniczka Kraków Airport Monika Chylaszek.

W przyszłości podobne skanery mają pojawić się także na lotniskach w Radomiu oraz Zielonej Górze.