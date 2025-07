Ważna decyzja Komisji Europejskiej dla podróżujących samolotami. Na niektórych lotniskach, które używają określonego typu skanera bezpieczeństwa, zostanie zniesiony limit 100 ml na płyny transportowane w bagażu podręcznym. Takich urządzeń jest w całej UE 700 w 21 państwach.

Przełomowa decyzja KE. Koniec z limitem na płyny w bagażu podręcznym (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chodzi o nową generację skanerów bezpieczeństwa C3 na lotniskach z systemem wykrywania materiałów wybuchowych. Wykorzystują one technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych.

W związku z problemem technicznym, w ubiegłym roku Komisja Europejska wprowadziła tymczasowy zakaz używania nowych urządzeń. Ogłoszona we wtorek decyzja oznacza zielone światło dla określonego typu zaawansowanych skanerów.

Na lotniskach, które ich używają, pasażerowie nie będą musieli wyjmować płynów i laptopów z bagażu podczas kontroli bezpieczeństwa. Na tych lotniskach nie będzie też obowiązywać limit płynów do 100 ml w bagażu podręcznym.

Koniec z limitem na części lotnisk

Rzeczniczka KE Anna Kaisa Itkonen podkreśliła jednak, że zatwierdzenie dotyczy 700 urządzeń rozmieszczonych w 21 państwach członkowskich. Nie oznacza to zatem, że teraz wszyscy pasażerowie w całej UE mogą zabierać ze sobą większe pojemniki z płynami - zaznaczyła.

Jak dodała, obowiązek poinformowania pasażerów o tym, czy korzystają z tej najnowszej technologii, czy też nie, będzie spoczywać na lotniskach.

Rzeczniczka KE powiedziała, że istnieją także inne typy tych nowych skanerów bezpieczeństwa, których ocenę dalej prowadzi Europejska Konfederacja Lotnictwa Cywilnego (ECAC). Po zakończeniu analizy szczegółów technicznych, ECAC przekaże swoją ocenę KE, która będzie mogła ostatecznie zatwierdzić użycie kolejnych urządzeń.

Proces, aby lotniska mogły uruchomić te zaawansowane skanery, jest więc kontynuowany - podkreśliła.