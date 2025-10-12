​Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielny poranek w miejscowości Glinianka (woj. mazowieckie). Kierująca peugeotem kobieta wpadła w poślizg i uderzyła w przystanek autobusowy przy ulicy Wrzosowej. Jak podaje TVP Info, była pijana. Na szczęście w chwili zdarzenia na przystanku nikogo nie było.

Według relacji TVP Info, kobieta wpadła w poślizg i staranowała samochodem przystanek autobusowy, kiedy dojeżdżała do skrzyżowania z ulicą Napoleońską.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Policja prowadzi postępowanie w sprawie wypadku, starając się ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny incydentu.

Jak podaje TVP Info, kobieta była pijana i miała aż trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Informację potwierdził podkom. Mateusz Więsik z posterunku policji w Wiązownie.

Prowadzącym pojazd była kobieta będąca pod wpływem alkoholu. Udzielono jej pomocy i trafiła do szpitala - powiedział portalowi TVP.Info.

Kobiecie grozi do trzech lat więzienia oraz grzywna.