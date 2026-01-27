Służby będą wyjaśniać, co było przyczyną poniedziałkowego pożaru hali z odpadami w Nowym Modlinie (powiat nowodworski) na Mazowszu. Z ogniem walczyło 20 zastępów strażackich. Nikt nie został poszkodowany.

Strażacy w czasie akcji gaśniczej / KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki /

Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze hali w Nowym Modlinie w poniedziałek po godz. 19. Ogień objął magazyn, w którym gromadzone były odpady - głównie papier i tworzywa sztuczne.

Na miejscu pracowało 20 zastępów straży z powiatu nowodworskiego i z innych jednostek - informował rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kroć. W akcji brała też udział ochotnicza straż pożarna.

Zdjęcie z miejsca pożaru / KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki /

Na miejscu pracowała również grupa ratownictwa chemicznego straży, która sprawdzała jakość powietrza.

Strażacy na miejscu pożaru / Paweł Supernak / PAP

Ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki. Nie było też osób poszkodowanych. Płomienie i kłęby dymu były widoczne z dużej odległości.

Przed północą strażacy dogaszali już pogorzelisko. Służby będą wyjaśniać, co było przyczyną pojawienia się ognia.