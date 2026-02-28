Stany Zjednoczone i Izrael obrały za cel najwyższego przywódcę Iranu Alego Chameneiego oraz prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana podczas sobotnich ataków powietrznych - informuje Reuters, powołując się na anonimowego izraelskiego urzędnika. Skutki uderzeń wymierzonych w kierownictwo kraju pozostają niejasne.

/ RMF FM Wcześniej irańskie agencje informacyjne przekazały, że zarówno Ali Chamenei, jak i Masud Pezeszkian mieli zostać przewiezieni w bezpieczne miejsca. Reuters poinformował również, tym razem powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie, że w izraelsko-amerykańskich atakach na Iran zginęło kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Więcej informacji wkrótce.