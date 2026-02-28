Blik to jeden z najpopularniejszych systemów płatności mobilnych w Polsce.

Za jego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są największe banki w kraju oraz Mastercard.

W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 miliarda transakcji o łącznej wartości 441,5 miliarda złotych.