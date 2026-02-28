Użytkownicy systemu Blik mogą napotkać trudności podczas realizacji płatności zbliżeniowych - poinformował w sobotę operator systemu, spółka Polski Standard Płatności (PSP). Jak przekazano w komunikacie opublikowanym na platformie X, problemy mają charakter techniczny i leżą po stronie dostawcy usługi.
PSP zapewnia, że trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności płatności zbliżeniowych. Jednocześnie operator podkreśla, że pozostałe funkcje Blika, takie jak płatności online czy wypłaty z bankomatów, działają bez zakłóceń.