Izraelska telewizja Kanał 12 poinformowała, powołując się na anonimowe źródła, że rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, została "całkowicie zniszczona" w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków na Teheran. Nie wiadomo, czy Chamenei przebywał w budynku w chwili uderzenia.

Rezydencja Chameneia zniszczona po ataku na Teheran (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dziennik "New York Times" opublikował zdjęcia satelitarne, na których widać poważne zniszczenia i kłęby czarnego dymu unoszące się nad kompleksem, który zwykle służy jako rezydencja Chameneia oraz miejsce spotkań z wysokimi rangą urzędnikami.