Izraelska telewizja Kanał 12 poinformowała, powołując się na anonimowe źródła, że rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, została "całkowicie zniszczona" w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków na Teheran. Nie wiadomo, czy Chamenei przebywał w budynku w chwili uderzenia.

Dziennik "New York Times" opublikował zdjęcia satelitarne, na których widać poważne zniszczenia i kłęby czarnego dymu unoszące się nad kompleksem, który zwykle służy jako rezydencja Chameneia oraz miejsce spotkań z wysokimi rangą urzędnikami.

Według izraelskiego Kanału 12 ataki były wymierzone we wszystkich najważniejszych przedstawicieli władz Iranu. W sobotni poranek w Teheranie doszło do kilkunastu eksplozji. Agencja Reutera podała, że jedno z uderzeń miało miejsce w pobliżu biura Chameneia, jednak - według jej źródeł - ajatollah został wcześniej przewieziony w bezpieczne miejsce i nie przebywał w stolicy podczas ataku.

Rakiety spadły także w okolice pałacu prezydenckiego, jednak prezydent Iranu Masud Pezeszkian również został ewakuowany - poinformowały irańskie agencje prasowe Mehr i Tasnim.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę zmasowane ataki na Iran. Minister obrony Izraela, Israel Kac, określił uderzenie jako "wyprzedzające". Prezydent USA Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej", zapewnił, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał Irańczyków do przejęcia władzy w kraju.

