Największy sad Europy, czyli okolice Grójca i Warki na południu Mazowsza, odwiedzamy dzisiaj w Faktach RMF FM. Ten rejon odpowiada za produkcję prawie połowy jabłek w Polsce. W pierwszy weekend maja przypominamy o tym, że nasz kraj jest jabłkową potęgą. Polska jest największym producentem tych owoców w Unii Europejskiej oraz czwartym na świecie. Do zagłębia grójecko-wareckiego pojechał nasz reporter Michał Dobrołowicz.

Okolice Grójca i Warki to rejon odpowiada za produkcję prawie połowy jabłek w Polsce / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nasz dziennikarz zauważa, że w okolicy Grójca i Warki na południu Mazowsza niemal na każdym kroku można zauważyć jabłkowe sady. Są tutaj gminy, w których nawet osiemdziesiąt procent powierzchni zajmują jabłonie. Gdy przyjeżdżają do nas znajomi, to na początku często słyszymy od nich, że myśleli, że wjechali do sadu i pomylili trasę, a oni byli wciąż na głównej drodze, która robiła takie wrażenie, bo otaczają ją kwitnące drzewa - opisują mieszkańcy okolic Warki.

Samo jabłko grójeckie ma unijny znak Chronione Oznaczenie Geograficzne. Są czterdzieści cztery odmiany tego jabłka i dodatkowe podmiany.

Magdalena Wrotek-Figarska, dyrektor Stowarzyszenie Sady Grójeckie opisuje w rozmowie z naszym reporterem, że jest jeden element, dzięki któremu można poznać, że owoc, który widzimy to właśnie jabłko grójeckie. Jest to bardziej czerwona skórka, która powstaje dzięki temu, że w tej części Polski jest charakterystyczny mikroklimat.

Warto wybierać jabłka grójeckie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Mamy zimno w nocy, są przymrozki, a ciepło w dzień, w okresie tuż przed zbiorami jabłek. Jabłko grójeckie ma o pięć procent większe wybarwienie niż jabłka tej samej odmiany uprawiane w innych regionach Polski. Wybarwienie oznacza rumieniec. Nasze jabłka są bardziej rumiane niż każde inne jabłko uprawiane w innym regionie Polski - podkreśla Magdalena Wrotek-Figarska.

Mikroklimat i gleby bielicowe na Grójecczyźnie

Jabłka grójeckie to także jabłka z wyższą kwasowością. Nie oznacza to, że nasze jabłka są kwaśne. Nasze jabłka mają dzięki mikroklimatowi oraz glebom bielicowym lepszą równowagę smaku. Różnica temperatur pomiędzy dniem a nocą daje nam bardziej czerwoną skórkę, a dzięki temu więcej karetonoidów. To substancje, dzięki którym jesteśmy zdrowsi. Wykorzystujemy na Grójecczyźnie jabłka do tego, by przygotować nie tylko szarlotkę czy kompot z jabłek, jabłka dodajemy do mięs, znamy tu pierogi z jabłkami czy szynkę z jabłkiem - dodaje dyrektor generalna Stowarzyszenia Sady Grójeckie.

TUTAJ MOŻESZ POZNAĆ I OBEJRZEĆ JABŁKA GRÓJECKIE

Sady grójeckie specjalizują się w odmianach takich jabłek jak między innymi Gala, Jonagold czy Ligol. Są to niektóre z odmian jabłka grójeckiego. Stowarzyszenie Sady Grójeckie podaje na swojej stronie internetowej między innymi taki przepis na potrawę na bazie jabłek:

Przepis na barszcz z kwaśnych jabłek od Koła Gospodyń Wiejskich Rososzanki

Składniki:

kwaśne jabłka - papierówka, antonówka lub szara reneta,

2,5 litra wody,

2 łyżki mąki,

2 łyżki masła,

2 łyżki śmietany 18 proc.,

sól i cukier do smaku,

słonina lub wędzony boczek,

ziemniaki,

koperek.

Przygotowanie:

Jabłka obrać, podzielić na ósemki, zalać wodą i gotować do miękkości owoców. Dodać sól i cukier. Z masła i mąki zrobić zasmażkę, dodać do wywaru i zagotować. Doprawić śmietaną. Podawać z ziemniakami, skwarkami ze słoniny lub boczku i koperkiem.