Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty to czas intensywnej nauki i stresu. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, warto zadbać nie tylko o wiedzę, ale także o odpowiednią dietę i styl życia, które wspierają funkcjonowanie mózgu i pomagają w koncentracji.

Najlepsze pokarmy wspierające pracę mózgu i pamięć / Shutterstock

Zbilansowana dieta - paliwo dla mózgu

Odpowiednie odżywianie ma kluczowe znaczenie dla efektywnej nauki. Śniadanie przed egzaminem powinno dostarczyć około 500 kcal i zawierać produkty bogate w węglowodany złożone, takie jak pełnoziarniste pieczywo czy płatki owsiane, które zapewniają długotrwałą energię.

Białko z jajek, twarogu czy kefiru wspiera funkcje poznawcze, a owoce jagodowe, jak borówki czy truskawki, dostarczają przeciwutleniaczy chroniących komórki nerwowe.

Nie zapominajmy o tłuszczach - kwasy omega-3 obecne w tłustych rybach morskich, awokado czy orzechach włoskich poprawiają ukrwienie mózgu i wspierają procesy zapamiętywania. Ważne są również minerały: magnez (znajdujący się w pestkach dyni, migdałach) i cynk (obecny w nasionach, orzechach) wpływają na koncentrację i redukcję stresu.

Styl życia wspierający naukę

Oprócz diety, styl życia odgrywa istotną rolę w przygotowaniach do egzaminu. Regularny sen, trwający 7-9 godzin, jest niezbędny dla konsolidacji wiedzy i regeneracji organizmu. Aktywność fizyczna, nawet krótki spacer na świeżym powietrzu, poprawia krążenie i dotlenienie mózgu, co sprzyja lepszej koncentracji.

Nawodnienie organizmu to kolejny kluczowy aspekt - nawet niewielkie odwodnienie może prowadzić do zmęczenia i problemów z koncentracją. Zaleca się picie co najmniej 2 litrów wody dziennie.

Warto również unikać nadmiaru kofeiny, która w dużych ilościach może prowadzić do rozdrażnienia i problemów ze snem. Zamiast tego, zielona herbata czy świeżo wyciskane soki mogą być lepszym wyborem.