Sąd Rejonowy w Radomiu zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla piłkarza Radomiaka, Ibrahima C., podejrzanego o zgwałcenie mieszkanki Radomia. Klub zawiesił zawodnika w prawach piłkarza.

Piłkarz Radomiaka aresztowany w związku z zarzutem zgwałcenia kobiety / Piotr Matusewicz/East News / East News

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Aneta Góźdź, do zdarzenia miało dojść 29 listopada w Radomiu.

Według ustaleń śledczych, pochodzący z Gwinei piłkarz zaprosił do swojego mieszkania 30-letnią kobietę, poznaną przez jedną z aplikacji internetowych.

Wówczas miało dojść do gwałtu, o czym pokrzywdzona powiadomiła policję.

Następnego dnia 26-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a w poniedziałek Sąd Rejonowy w Radomiu zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - przekazała Aneta Góźdź.

W poniedziałek po południu klub Radomiak wydał oświadczenie na platformie X, informując o zawieszeniu zawodnika w prawach piłkarza. "Decyzją władz klubu Ibrahima C. został zawieszony w prawach zawodnika w związku z pojawieniem się informacji wymagających wyjaśnienia przez właściwe organy" - czytamy w komunikacie.

Klub podkreślił również: "Nasz klub stanowczo potępia wszelkie zachowania naruszające obowiązujące prawo. Jednocześnie, do momentu zakończenia postępowania klub nie będzie komentował szczegółów ani odnosił się do spekulacji medialnych".

Ibrahima C. dołączył do Radomiaka w lipcu tego roku, podpisując dwuletni kontrakt. Występował na pozycji pomocnika.



