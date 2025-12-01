73 dokumenty z XIII-XV w. i rzeźbiona głowa św. Jakuba Starszego wracają z Niemiec do Polski. "To najważniejszy i najcenniejszy zwrot zrabowanych obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski" - podkreśla Ministerstwo Kultury i Nauki.

Głowa św. Jakuba Starszego - fragment rzeźby z XIV w. z kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku. / Radek Pietruszka / PAP

Zrabowane podczas II wojny światowej 73 dokumenty pergaminowe z XIII-XV w. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz głowa św. Jakuba Starszego - fragment rzeźby z XIV w. z kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku - wracają z Niemiec do Polski - poinformował resort kultury.

Bezcenne polsko-krzyżackie archiwa

W trakcie konsultacji międzyrządowych ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała stronie niemieckiej dziewięć wniosków restytucyjnych obejmujących 35 utraconych zabytków.

Historyczny dzień! Polska odzyskuje od Niemiec bezcenne polsko-krzyżackie archiwa zrabowane podczas wojny. Do Polski wraca też głowa świętego Jakuba Starszego - fragment rzeźby z XIV w. - skradziona już po wojnie. To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł - powiedziała ministra Cienkowska, cytowana przez MKiDN.

Jak dodała, otrzymała od pełnomocnika niemieckiego rządu ds. kultury i mediów, ministra Wolframa Weimera gwarancję przyspieszenia procedowania kolejnych wniosków.

Ceremonia przekazanie zrabowanych w Polsce podczas wojny dóbr kultury w siedzibie Urzędu Kanclerskiego w Berlinie. / Radek Pietruszka / PAP

Ważna zapowiedź kanclerza Merza

Dzisiaj nadajemy impuls do utworzenia trwałego pomnika polskich obywateli, ofiar II wojny światowej i nazistowskiej tyranii 1939-1945. Niebawem zaczną się po niemieckiej stronie odpowiednie przetargi - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Zapowiedział "przyspieszenie restytucji polskich dóbr kultury". Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych stworzy odpowiednią grupę roboczą - dodał.

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

W Berlinie trwają polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Premierowi Donaldowi Tuskowi towarzyszą w nich m.in. szefowie MSZ, MON, MSWiA, a także ministrowie infrastruktury oraz kultury.

Konsultacje rządów Polski i Niemiec odbywają się od 1997 r. Ostatnie przeprowadzono w lipcu ubiegłego roku z udziałem ówczesnego szefa niemieckiego gabinetu Olafa Scholza.



