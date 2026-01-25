W miejscowości Błonie pod Warszawą doszło do zderzenia samochodu osobowego z dwoma pociągami pasażerskimi. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych - kierowca auta zdążył uciec z pojazdu. Strażacy ewakuowali około 600 osób z dwóch pociągów.

Samochód zderzył się z pociągami pasażerskimi, następnie wybuchł pożar / OSP Błonie / PAP

Groźny wypadek w Błoniu

Do wypadku w miejscowości Błonie (pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie) doszło przed godz. 13:30 w niedzielę.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, pociąg pasażerski jadący z Rzeszowa do Szczecina uderzył w stojący na przejeździe kolejowym samochód osobowy.

Uderzenie było na tyle silne, że auto stanęło w płomieniach i znalazło się na przeciwległym torze. Chwilę później w pojazd uderzył drugi, nadjeżdżający z naprzeciwka pociąg.

Nie udało się zepchnąć auta z torów

Podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego sprecyzowała, że do wypadku doszło na przejeździe na ul. Poniatowskiego. Zepsuł się tam Ford Focus.

Na miejsce przyjechał radiowóz. Policjanci wraz z kierowcą i pasażerami chcieli go zepchnąć z torów, niestety nie udało się i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity relacji Warszawa - Berlin - dodała.

Policjantka przekazała później, że kierowca samochodu i maszyniści byli trzeźwi.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Zapaliła się lokomotywa

Na szczęście w tym niebezpiecznym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Ewakuowanych zostało około 600 podróżujących dwoma pociągami.

Wiadomo, że od płonącego pojazdu zapaliła się również lokomotywa. Najważniejszy jest fakt, że zanim doszło do zderzenia, kierowca osobówki zdołał uciec z pojazdu.

W wyniku zderzenia zapaliła się lokomotywa / OSP Błonie / PAP

Na miejscu zdarzenia pracowało co najmniej siedem zastępów straży pożarnej. Po kilku godzinach przystąpiono do usuwania wraku samchodu i uszkodzonych składów.

Objazdy i komunikacja zastępcza

Na trasie Warszawa Zachodnia-Łowicz ruch kolejowy został wstrzymany, co oznacza ogromne utrudnienia. Pociągi PKP IC skierowano drogą okrężną przez Bełchów i Skierniewice z pominięciem stacji Sochaczew - przekazały PKP PLK.

Ponadto na odcinku Ożarów - Błonie Koleje Mazowieckie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową.

Pasażerowie zostali przetransportowani do ośrodka sportu w Błoniu, gdzie oczekują na autobusy. Podróżujący do Berlina zostaną przewiezieni autobusami do Łowicza, a stamtąd mogą kontynuować podróż pociągami Intercity. Podróżujący do Rzeszowa zostaną przewiezieni autobusami do Warszawy i tam zostanie dla nich podstawiony specjalny pociąg - wyjaśniła Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity.

Przekazała, że część pasażerów zrezygnowało z dalszej podróży lub zorganizowało sobie dalszą podróż we własnym zakresie. Pasażerowie z przystanków "po trasie" są informowani na dworcach o utrudnieniach - dodała.

Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.