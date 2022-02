W czasie ferii na Mazowszu na drogach zginęły cztery osoby. Przed rokiem ofiar śmiertelnych było dwanaście. Spadła jednak znacząco liczba kolizji.

W tym roku podczas ferii mazowieccy policjanci odnotowali 1895 kolizji. Dla porównania: przed rokiem było ich 2671. Zwiększyła się natomiast liczba wypadków. Było ich 97 przy 85 w 2021 roku. Więcej osób zostało rannych w wypadkach (109 wobec 102 przed rokiem).

Policjanci tłumaczą, że jednym z powodów malejących statystyk dotyczących ofiar śmiertelnych i kolizji, może być nowy taryfikator mandatów. Zgodnie z nim, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 złotych. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku powtórzenia takiego zachowania.

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie z telefonu w czasie jazdy wynosi 500 złotych. Tyle samo kosztowało będzie przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym.

Od 300 do 500 złotych wynosi mandat za niezachowanie przez kierującego pojazdem odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m, a od 500 do 2,5 tys. zł będzie kosztowała jazda tzw. korytarzem życia.

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach lub na nie wchodzącemu możemy zapłacić mandat w wysokości półtora tysiąca złotych. Taki sam mandat będzie groził kierującemu pojazdem, który skręcając w drogę poprzeczną, nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez tę jezdnię. Półtora tysiąca złotych płaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, albo ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.