2500 tysiąca złotych będzie wynosił najwyższy mandat za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h. Najniższy mandat za prędkość zostaje bez zmian - to 50 złotych. Więcej zapłacimy za rozmawianie przez telefon podczas jazdy za kierownicą. Znamy najnowszy taryfikator mandatowy, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

W połowie grudnia prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. złotych.

Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h kara grzywny będzie wynosić 800 złotych.

Dalej przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h to 1000 złotych; o ponad 50 km/h - to już 1500 złotych mandatu; o ponad 60 km/h - 2000 złotych.

Widełki mandatowe kończą się na przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h - 2500 złotych, ale warto pamiętać, że wtedy policjant może skierować wniosek do sądu, a tam kara może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o mandaty za przekroczenie prędkości do 30 km/h to zostaje 50 złotych za przekroczenie do 10 km/h, ale potem - to nowość - wysokość mandatu rośnie co 5 km/h. I tak:

11-15 km - 100 złotych

16-20 - 200 złotych

21-25 - 300 złotych

26-30 - 400 złotych.

Wzrośnie też mandat za rozmowę przez telefon podczas jazdy - od nowego roku będzie wynosił 500 złotych.

Przypominamy, że od nowego roku kierowcy szybciej też będą gromadzili punkty karne, bo za szybką jazdę czy wyprzedzanie przed pasami dostaną nie 10 a 15 punktów karnych. Te będą kasowane dopiero po dwóch latach i to licząc od momentu opłacenia mandatu. Od liczby zgromadzonych punktów może też zależeć wysokość składki OC.