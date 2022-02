W poniedziałek do nauki wracają uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, którzy rozpoczęli ferie 29 stycznia. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych będą uczyć się stacjonarnie, a z klas V-VIII i ze szkół ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.

Ferie na stoku w Weremieniu w Bieszczadach / Darek Delmanowicz / PAP

W taki sposób będą uczyć się przez tydzień. Od poniedziałku 21 lutego wszyscy uczniowie: z wszystkich klas i typów szkół uczyć się będą stacjonarnie.



Zgodnie ze styczniowym rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostały zawieszone. W ich miejsce wprowadzono naukę zdalną. W sobotę weszła w nowelizacja tego rozporządzenia, zgodnie z którą naukę zdalną skrócono o tydzień - do 20 lutego.



Młodsi uczniowie uczą się stacjonarnie

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach, czyli w zerówkach, uczą się stacjonarnie w szkołach. Tak samo stacjonarnie pracują placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne).



Nie ograniczono też stacjonarnego funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także burs i internatów.



W szkołach, których funkcjonowanie zostało ograniczone, dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły, dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć zdalnych w domu.

Możliwe konsultacje dla uczniów przed egzaminami

Nie ograniczono stacjonarnego funkcjonowania szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.



Możliwe jest organizowanie na terenie szkoły konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz dla uczniów przygotowujących się do matury. Możliwe jest też na terenie szkoły organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów wiedzy.



W szkołach artystycznych dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego można organizować konsultacje. Analogicznie - możliwe jest organizowanie konsultacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.



Przepisy zezwalają też na organizowanie stacjonarnie zajęć praktycznych w szkolnictwie zawodowym, a także praktyk zawodowych i zajęć z praktycznej nauki zawodu.



Możliwa jest także realizacja zajęć sportowych w szkołach sportowych i w szkołach mistrzostwa sportowego, a także zajęć praktycznych w oddziałach przygotowania wojskowego.



Bez zmian pozostały terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Przewidziano je w czterech terminach.



Obecnie - od 12 lutego do 27 lutego - ferie mają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.



Uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego, mieli ferie 15 stycznia do 30 stycznia. Z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego od 22 stycznia do 6 lutego. W tych 7 województwach - zgodnie z rozporządzeniem - starsi uczniowie z klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie, młodsi z klas I-IV uczą się stacjonarnie w szkołach.