Na stacji drugiej linii warszawskiego metra Bródno powstaje teatr - Scena Metro. To projekt z inicjatywy fundacji Nieco Kultury, która zajmuje się m.in. niwelowaniem barier ekonomicznych w dostępie do teatru.

Stacja metra Bródno / Ola Skowron/East News / East News

Chcemy, żeby to miejsce żyło od poniedziałku do niedzieli, siedem dni w tygodniu i żeby wpasowało się w rytm życia w Warszawie - mówił w rozmowie z PAP prezes fundacji Kamil Obara.

"Nasza przestrzeń to miejsce, gdzie kultura spotyka się z codziennością, inspirując do dialogu i wymiany doświadczeń. Organizujemy angażujące wydarzenia artystyczne, tworząc unikalne doświadczenia, od spektakli teatralnych, koncertów i wystaw, przez warsztaty artystyczne, aż po projekty społeczne" - głosi komunikat Sceny Metro na Facebooku.

Szukaliśmy przestrzeni na próbę i w pewnym momencie ten lokal rzucił nam się w oczy. Okazało się, że jest wolny i pomyśleliśmy, że spełni nasze oczekiwania i wymagania metrażowe, co się potwierdziło i wynajęliśmy ten lokal pod wpływem chwili - tłumaczył prezes fundacji Nieco Kultury Kamil Obara.

Wydarzenia odbywające się w teatrze będą odpłatne, aby fundacja była w stanie prowadzić lokal. Teatr będzie utrzymywał się w całości ze środków fundacji, to co zarobi ze spektakli, będzie dalej inwestowane w kulturę. Jak zapowiada Obara - fundacja planuje również organizację wydarzeń bezpłatnych.

Chcemy, żeby od rana do wieczora coś się tam działo, warsztaty dla dzieci i dla młodzieży. W ciągu dnia planujemy próby teatralne, a wieczorami spektakle. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem. Na pewno jest w tym element eksperymentu. Czas pokaże co się wydarzy jak teatr zacznie funkcjonować. Generalnie nazywam ten projekt eksperymentem kulturalnym - wyjaśnił.

Teatr będzie się mieścił na stacji metra Bródno w lokalu 1050. Pojawi się tam scena, widownia na 70 osób, zaplecze techniczne, a także niewielkie foyer. Otwarcie zaplanowane jest na 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru.