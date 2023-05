W piątek o godzinie 12 na placu 5 Rogów, uroczyście odsłonięte zostało dwumetrowe jajo. To instalacja, którą zaprojektowała artystka Joanna Rajkowska.

Joanna Rajkowska podczas odsłonięcia instalacji multimedialnej "Pisklę. Drozd śpiewak" / Tomasz Gzell / PAP

Błękitne w czarno-purpurowe plamki olbrzymie jajo wykonano z gipsu akrylowego. Nie jest to jednak statyczna rzeźba. Z wnętrza wydobywają się prawdziwe odgłosy pisklaka nagrane przez artystkę specjalnie na potrzeby tej instalacji. Skorupa jaja zamieni się w membranę głośnikową. Przytulając się do niego, będzie można nie tylko usłyszeć dźwięki, ale również poczuć drgania. Jajo aktywuje się, kiedy ktoś do niego podejdzie.



Jajo nosi oficjalną nazwę: instalacja multimedialna "Pisklę. Drozd śpiewak". Jego twórczynią jest Joanna Rajkowska, artystka, która jest autorką m.in. sztucznej palmy na rondzie de Geaulle’a.

Jajo przed odsłonięciem / Anna Zakrzewska / RMF FM



Wybierałam najbardziej niesamowite jajko, błękitne. Po to, żeby było swego rodzaju gościem z innego świata. Ale drozd śpiewak jest też ptakiem, którego można zobaczyć w parkach, który żyje w miastach. To jest rzeźba, do której trzeba podejść, przytulić się do tego jajka. Usłyszymy nagrane całe pasmo nagrane procesu klucia się pisklęcia: bicie serca, walenie dziobem w skorupkę, pierwsze próby wokalne. Cały ten wysiłek wychodzenia na świat, początku życia - opowiada o swoim dziele artystka.

Dotykając jaja można również poczuć ruchy pisklęcia.

Warszawiacy pozytywnie oceniają nową rzeźbę. Mówią, że doskonale wpasowała się w plac 5 Rogów, a nagranie działa kojąco.